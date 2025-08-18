Google Pixel Tablet

Il Google Pixel Tablet, presentato con l’obiettivo di offrire un’esperienza Android ottimizzata per il formato da salotto, è sempre stato compatibile con lo standard USI 2.0. Tuttavia, Google non ha mai rilasciato un pennino ufficiale sul mercato. A distanza di tempo dal lancio, però, emerge che il pennino esiste: si chiama Pixel Tablet Pen ed è stato reperito non solo su marketplace cinesi, ma anche su Amazon, seppur in quantità estremamente limitate.

Un progetto reale mai lanciato ufficialmente

Il pennino, identificato internamente con il codice modello GM0KF, presenta un design essenziale con corpo bianco e dettagli grigi, marchio Google stampato e dicitura Designed for Google. È dotato di un pulsante fisico, di una porta USB-C per la ricarica e di un LED di stato. Tutti elementi che confermano la sua natura di prodotto originale, presumibilmente realizzato per un lancio ufficiale poi cancellato.

Il supporto allo standard USI 2.0, presente nativamente sul Pixel Tablet fin dall’uscita, dimostra che il dispositivo era stato progettato per sfruttare appieno questo accessorio. La disponibilità di confezioni complete e sigillate fa pensare a un lotto di produzione rimasto inutilizzato e finito in vendita tramite canali non ufficiali.

Il costo medio segnalato dagli acquirenti si aggira intorno ai 20 euro (25 dollari), una cifra contenuta rispetto ad altri pennini USI 2.0 e decisamente bassa per un prodotto Google originale. Un prezzo che, se confermato da un’eventuale nuova disponibilità, potrebbe rendere il Pixel Tablet più appetibile per chi cerca funzionalità di input avanzato senza ricorrere a prodotti di terze parti. Pur non essendo mai stato lanciato ufficialmente, il Pixel Tablet Pen funziona correttamente con il tablet. Il riconoscimento della posizione della punta è immediato, la scrittura è fluida e reattiva e l’integrazione con app come Google Keep e Documenti consente di convertire automaticamente la scrittura manuale in testo digitale, anche con calligrafie complesse. Il pulsante fisico integrato, al momento, non sembra attivare alcuna funzione, probabilmente a causa di un’interruzione nello sviluppo software. Tuttavia, la sua presenza lascia intendere che Google avesse previsto comandi rapidi o scorciatoie per migliorare l’interazione.

La scelta di non commercializzare il pennino appare sorprendente, soprattutto considerando che concorrenti come Apple con la Pencil e Samsung con la S Pen hanno costruito parte del successo dei loro tablet sull’integrazione con accessori proprietari. Il Pixel Tablet, invece, è arrivato sul mercato con poche opzioni dedicate, limitando di fatto il potenziale di un dispositivo che avrebbe potuto beneficiare di un ecosistema più ricco. Il ritrovamento del Pixel Tablet Pen riapre il dibattito su questa strategia: l’accessorio dimostra che Google aveva un progetto concreto e funzionante, ma ha scelto di non portarlo nei canali ufficiali. Le ragioni potrebbero essere legate a scelte di marketing, a un riposizionamento con l’arrivo di Pixel Tablet 2, o a valutazioni sui volumi di vendita.