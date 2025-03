Apple Account Card arriva in Italia: ecco come funziona la carta di pagamento virtuale

Apple si prepara a lanciare la sua Apple Account Card anche in Italia. Questa carta di pagamento virtuale, già disponibile negli Stati Uniti dal 2022, consente agli utenti di effettuare acquisti utilizzando il saldo del proprio Apple ID, senza bisogno di una carta di credito o di debito tradizionale.

Cos’è Apple Account Card e come funziona

Apple Account Card è una carta virtuale collegata direttamente al saldo dell’Apple ID, che può essere ricaricato tramite buoni regalo Apple, rimborsi o depositi diretti. Questa soluzione permette di effettuare acquisti su App Store, Apple Music, iCloud e altri servizi Apple, ma anche di comprare hardware come iPhone, Mac e iPad negli Apple Store fisici e online.

Negli Stati Uniti, dove la carta è attiva da quasi due anni, è stata introdotta per offrire agli utenti un metodo di pagamento alternativo, senza dipendere da banche o circuiti di carte di credito. Ora, Apple sembra pronta ad espandere il servizio anche in Europa, a partire dall’Italia.

Al momento, il servizio non è ancora attivo nel nostro Paese, ma Apple ha aggiornato i documenti di supporto in lingua italiana, segnalando l’imminente lancio della carta. Ciò suggerisce che il debutto potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni disponibili, Apple Account Card funzionerà esattamente come negli Stati Uniti, permettendo di:

Effettuare pagamenti nei negozi Apple fisici e online.

Usare il saldo dell’Apple ID per abbonamenti e acquisti su App Store, Apple Music, iCloud e altri servizi.

Effettuare acquisti tramite Apple Pay, integrandosi direttamente nel Wallet dell’iPhone.

Tuttavia, come negli USA, non sarà possibile usare Apple Account Card al di fuori dell’ecosistema Apple, quindi non sarà accettata in negozi o siti web di terze parti.

Come si ottiene e come si ricarica

Gli utenti italiani potranno attivare Apple Account Card direttamente dall’app Wallet di iPhone, senza bisogno di procedure complesse. Il saldo può essere ricaricato attraverso diverse modalità:

Acquistando gift card Apple nei negozi fisici o online;

Trasferendo fondi da un’altra carta di pagamento collegata all’Apple ID;

Ricevendo rimborsi Apple, come quelli per la restituzione di un prodotto.

Una volta attivata, la carta apparirà nel Wallet come un metodo di pagamento alternativo per gli acquisti all’interno dell’ecosistema Apple. Il principale vantaggio di questa carta è la flessibilità: chi ha un saldo accumulato su Apple ID può utilizzarlo direttamente per acquisti senza dover dipendere da carte di credito o debito. Inoltre, permette di centralizzare tutti i pagamenti Apple in un’unica soluzione, migliorando la gestione delle spese digitali.

Per chi riceve spesso gift card Apple o accumula credito per rimborsi, Apple Account Card rappresenta un’opzione pratica per utilizzare quei fondi senza limitazioni all’interno dell’ecosistema Apple.

Apple non ha ancora annunciato ufficialmente la data di lancio della Apple Account Card in Italia, ma l’aggiornamento della documentazione sul sito della compagnia americana si evince che il rollout potrebbe avvenire entro la fine del primo semestre 2025.

L’espansione della carta in altri Paesi europei potrebbe essere il primo passo verso un’integrazione più ampia dei servizi finanziari Apple in Europa, magari in vista di un possibile arrivo di Apple Pay Later o Apple Card in futuro.