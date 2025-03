Motorola Edge 60: primi dettagli su prezzi e colori

Le ultime indiscrezioni sulla serie Motorola Edge 60 iniziano a mostrare un quadro più chiaro dei nuovi modelli in arrivo. Anche se non sono ancora trapelate informazioni dettagliate su design e specifiche tecniche, emergono comunque dettagli interessanti sui prezzi. In particolare sulle configurazioni di memoria e sulle colorazioni disponibili.

Motorola Edge 60: caratteristiche e varianti di serie

Secondo le fonti industriali citate da 91mobiles.com, la serie sarà composta da alcuni modelli che si posizioneranno nella fascia media del mercato. Tra questi l’ Edge60Pro, Edge60 e Edge60Fusion, oltre ai nuovi Moto G86 e MotoG56. Il Motorola Edge 60 Pro dovrebbe essere disponibile nelle tonalità Blue, Green e Grape (viola) e avere un prezzo di partenza di circa 600€. La versione standard sarà proposta invece nei colori Green e Sea (blu), con una configurazione base da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Disponibile ad un costo di 380€.

Il Motorola Edge60 Fusion, invece, arriverà in versione Blue e Grey. Con la stessa configurazione di memoria del modello standard, ma a un prezzo leggermente inferiore, circa 350€. Anche la serie Moto G subirà un aggiornamento rilevante. Il MotoG86 sarà disponibile in quattro colorazioni (Golden, Red, Cosmic e Spellbound) e avrà un prezzo di circa 330€. Il Moto /G56, invece, verrà lanciato nei colori Black, Blue e Dill (verde chiaro), con un costo di circa 250€.

Autonomia e ricarica rapida, un punto di forza?

Oltre a prezzi e colorazioni, emergono anche alcune anticipazioni sulle caratteristiche tecniche. In particolare per il modello di punta della serie. Il Motorola Edge 60 Pro dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.100mAh e supportare una ricarica rapida via cavo a 68W. Questo garantirebbe un’autonomia prolungata e tempi di ricarica molto ridotti. Un aspetto sempre più importante per gli utenti.

Per quanto riguarda le altre specifiche invece, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su processore e display. Ma l’attesa è alta, soprattutto dopo il buon riscontro ottenuto dal Motorola Edge50Pro. Non è chiaro però se ci sarà anche una variante Ultra. Anche se alcuni rumor suggeriscono che Motorola potrebbe presentare un modello con una batteria ancora più capiente e un display completamente piatto.

La presentazione ufficiale della serie Edge 60 potrebbe avvenire a breve. Nelle prossime settimane, nuove informazioni potrebbero svelare dettagli più precisi sulle specifiche tecniche e sulla strategia commerciale dell’azienda.