Il mercato degli smartwatch nel 2024: Cina al vertice, Apple in calo e Samsung in crescita

Il mercato globale degli smartwatch ha registrato nel 2024 una contrazione del 7% rispetto all’anno precedente, segnando la prima flessione significativa nella sua storia. Questo calo è dovuto principalmente alla diminuzione delle spedizioni da parte di Apple, che ha subito una riduzione del 19% su base annua. Tuttavia, il mercato non è omogeneo: mentre Apple perde terreno, Samsung cresce e la Cina supera l’India diventando il mercato principale per gli smartwatch.

La Cina conquista il primato nel settore

Per la prima volta, la Cina ha superato il Nord America e l’India, affermandosi come il principale mercato per gli smartwatch. Questo risultato è stato trainato dall’ascesa di marchi locali come Huawei, Xiaomi e BBK (Imoo), che hanno saputo intercettare le esigenze dei consumatori con dispositivi sempre più avanzati e competitivi, compresi smartwatch per bambini.

Le strategie aggressive di prezzo e l’integrazione con i servizi locali hanno favorito la diffusione dei modelli cinesi, erodendo quote di mercato ai colossi occidentali.

Nonostante il calo nelle spedizioni, Apple mantiene la prima posizione nel mercato globale degli smartwatch. L’assenza di un modello Apple Watch Ultra 3 e il lancio di una versione con pochi aggiornamenti della serie S10 hanno rallentato le vendite. Inoltre, alcune restrizioni legali hanno influito sulla distribuzione degli Apple Watch nella prima metà dell’anno.

Samsung, al contrario, ha registrato una crescita del 3%, trainata dal successo dei nuovi Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e della serie Galaxy Watch FE, che hanno ampliato la base di utenti del marchio. L’azienda sudcoreana ha beneficiato di un ecosistema sempre più integrato con gli smartphone della gamma Galaxy, attirando nuovi clienti.

Il segmento degli smartwatch per bambini è stato l’unico a registrare una crescita nel 2024, grazie all’aumento della domanda da parte dei genitori che desiderano monitorare i propri figli. Al contrario, il mercato dei basic smartwatch ha subito un calo significativo, soprattutto in India, dove la mancanza di innovazione e i cicli di sostituzione più lunghi hanno frenato le vendite.

Nonostante la flessione del 2024, le previsioni per il mercato degli smartwatch restano ottimistiche. Nei prossimi anni, il settore potrebbe tornare a crescere grazie a innovazioni nel monitoraggio della salute, all’integrazione con la smart home e alla diffusione della connettività 5G, che renderà gli smartwatch ancora più indipendenti dagli smartphone.