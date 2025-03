Il ritorno del diesel nei quadricicli: la novità Ligier con il motore REVO D+

Nel mondo delle microcar, la ricerca di soluzioni più ecologiche non si ferma mai. Ligier, un nome consolidato nel mercato dei quadricicli, ha deciso di introdurre un motore diesel che rispetta le ultime normative Euro 5+. Il nuovo REVO D+ si distingue per la sua straordinaria efficienza. Riesce infatti a combinare alla perfezione prestazioni elevate e consumi contenuti. Si parla di diesel, ma non è come in passato. Questo motore con una cilindrata di 499,8 cc e due cilindri è in grado di erogare una potenza di 6 kW. La coppia massima? 27 Nm. Un passo importante per chi cerca una mobilità sostenibile, vuole buone prestazioni e punta sui quadricicli. Ma cosa significa concretamente questa scelta per gli utenti? In primo luogo, i consumi: appena 3 litri di carburante per 100 km, secondo il ciclo WMTC. E poi le emissioni di CO2, limitate a soli 78 g/km. Un motore che sembra quasi voler abbattere ogni barriera tra efficienza e sostenibilità.

Ligier non ha trascurato la sicurezza. Il motore è abbinato a una serie di tecnologie avanzate, come un sistema innovativo di trattamento dei gas di scarico, che ha permesso di ridurre di ben 16 volte le emissioni di NOx e di 5 volte quelle di particolato. Non è un sogno, è realtà. Grazie a una combustione ottimizzata, il motore REVO D+ risponde a una domanda sempre più forte di quadricicli leggeri, ma con impatti ambientali sempre minori.

I quadricicli JS50 e Myli 2025: più comfort e tecnologia

I modelli equipaggiati con il motore REVO D+ sono il JS50 e il Myli 2025. Questi quadricicli si possono già guidare a partire dai 14 anni, a condizione di possedere la patente AM. L’innovazione non si ferma al motore, ma si estende anche agli equipaggiamenti. Tra le novità nei quadricicli troviamo il servosterzo elettrico, un climatizzatore che rende ogni viaggio ancora più confortevole e la funzione Easy Park, che rende il parcheggio un gioco da ragazzi. Chi non sogna un’auto che parcheggi da sola? I nuovi quadricicli sono stati pensati per chi cerca un mezzo comodo, ma anche ecologico. Con una gamma di prezzi che parte da 12.990 euro per il Myli I.DEAL e arriva fino a 19.990 euro per il JS50 ULTIMATE, Ligier offre soluzioni per tutte le esigenze. Chi sarà pronto a fare il primo passo verso una mobilità più ecologica senza rinunciare alla tecnologia? La scelta dei quadricicli Ligier potrebbe essere la risposta giusta.