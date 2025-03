Xiaomi: le novità in arrivo con HyperOS 2 e la sua AI

Xiaomi sta per introdurre un’importante funzionalità. Quest’ultima arriverà con il lancio dell’ultima versione del sistema operativo dell’azienda. Si tratta di HyperOS 2.0 basato su Android 15. All’interno di quest’ultima versione Xiaomi ha introdotto gli “AI Dynamic Wallpapers”. Tale nuova tecnologia sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per generare sfondi dinamici personalizzati. In tal modo sarà possibile trasformare semplici immagini statiche in animazioni uniche.

Nuova funzione in arrivo su HyperOS 2.0 di Xiaomi

La caratteristica degli AI Dynamic Wallpapers risiede nell’utilizzo dell’algoritmo AIGC (Artificial Intelligence Generated Content). Quest’ultimo è stato progettato per analizzare le immagini fornite dagli utenti e generare effetti dinamici sempre diversi ogni volta che lo schermo viene attivato. Tale caratteristica rende l’esperienza visiva più varia ed interessante. Ciò senza mai risultare ripetitiva.

Per attivare la funzione bisogna aggiornare l’app “Tema e Sfondi”. In particolare, alla versione 7.1.8.0 o successiva. A quel punto, basta accedere alle impostazioni del sistema. Per poi cliccare su “Personalizzazione del sistema”. Poi “Sfondo” e infine “AI Dynamic Wallpaper”. L’utente potrà caricare una foto statica a propria scelta, che verrà elaborata dall’algoritmo per creare un’animazione dinamica.

Per garantire un utilizzo efficiente e limitare il consumo della batteria, l’animazione viene attivata esclusivamente all’accensione dello schermo. E non in maniera continua. Inoltre, è possibile caricare una sola immagine alla volta per l’elaborazione dinamica. Ottimizzando così la gestione delle risorse del dispositivo. Al momento, tale interessante novità è disponibile solo su un numero limitato di dispositivi Xiaomi e Redmi compatibili con HyperOS 2.0.

Tra cui figurano i modelli di punta come Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13 e le varianti Ultra e Pro. Oltre ai pieghevoli della serie MIX Fold e ai device della serie Redmi K. Anche i tablet Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro e Pad 6s Pro 12.4 supportano tale funzionalità. È importante sottolineare che l’implementazione degli AI Dynamic Wallpapers è limitata alle versioni cinesi di HyperOS 2.0. A tal proposito, Xiaomi ha annunciato che il rilascio globale della funzione è previsto nei prossimi aggiornamenti. Rendendo tale esperienza disponibile ad un numero sempre maggiore di utenti in tutto il mondo.