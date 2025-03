HTC Wildfire E5 Plus: ufficiale il nuovo smartphone economico con batteria da 5000 mAh

HTC ha annunciato ufficialmente il nuovo Wildfire E5 Plus, uno smartphone entry-level pensato per chi cerca un dispositivo economico con caratteristiche bilanciate. Il telefono arriva inizialmente sui mercati asiatici, in particolare Vietnam e Thailandia, ma potrebbe espandersi in altre regioni nei prossimi mesi. Con un display ampio, una batteria capiente e un design moderno, il Wildfire E5 Plus si propone come un’opzione interessante per chi ha un budget limitato.

Design e display

Il HTC Wildfire E5 Plus si presenta con un display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) e refresh rate a 90Hz, che garantisce una navigazione fluida nell’interfaccia. Il design segue le tendenze attuali, con un notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale e cornici sottili sui lati. Sul retro, il telefono mostra una scocca in plastica con finitura lucida, disponibile in più colorazioni, e un modulo fotocamera circolare che ospita due sensori.

Sotto la scocca, il Wildfire E5 Plus monta un processore Unisoc T606, un chip entry-level che offre prestazioni sufficienti per l’uso quotidiano. Il telefono è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Questa combinazione permette di gestire agevolmente le applicazioni di base, la navigazione web e l’uso dei social, anche se non è pensato per un utilizzo intensivo come il gaming avanzato.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore:

Sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, per scatti più dettagliati.

Sensore di profondità da 2 MP, utile per migliorare l’effetto sfocato nei ritratti.

La fotocamera frontale da 16 MP è alloggiata nel notch a goccia e permette di scattare selfie di buona qualità, oltre a supportare lo sblocco facciale.

Uno dei punti di forza del Wildfire E5 Plus è la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’ottima autonomia. Secondo le specifiche dichiarate, il telefono può raggiungere:

500 ore di standby

50 ore di chiamate in 2G

38 ore in 3G

20 ore in 4G.

Il dispositivo supporta la ricarica rapida tramite porta USB Type-C, migliorando la praticità d’uso. Il Wildfire E5 Plus offre connettività completa con Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e GPS, oltre al supporto per Dual SIM con slot ibrido. Il sistema operativo preinstallato è Android 14, garantendo un’esperienza aggiornata con le ultime ottimizzazioni di Google.

Il HTC Wildfire E5 Plus è disponibile in Vietnam a un prezzo di 2.379.000 VND, circa 93 dollari. Il lancio è previsto anche in Thailandia, ma non ci sono informazioni ufficiali su una possibile distribuzione in altri mercati.