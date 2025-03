Amazon fa SOGNARE gli utenti con lo sconto sul Samsung Galaxy Book4

Il Samsung Galaxy Book4 rappresenta la risposta di Samsung nel mercato dei notebook, un prodotto che nulla ha da invidiare alle dirette concorrenti del mercato, con la sua capacità di mettere a disposizione prima di tutto un’estetica assolutamente curata, rappresentata da uno chassis metallico con finitura opaca sulla superficie, che non trattiene per nulla le impronte (ed è anche facile da pulire), passando poi per un display da 15,6 pollici di diagonale, un buon IPS LCD con risoluzione in FullHD, impreziosito ulteriormente da un refresh rate adeguato.

Il processore alle spalle del dispositivo è un medio di gamma che punta verso l’alto, trattasi dell’Intel Core 5, con una configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Dimensionalmente il prodotto è estremamente facile da maneggiare e trasportare ovunque desideriate, con un peso di soli 1,6kg, per il trasporto praticamente ovunque nel mondo. La connettività fisica non manca, infatti il dispositivo non si fa trovare scoperto, con porta HDMI 1.4, due porte USB-A, ma anche due USB-C, lo slot per la microSD ed una porta RJ45 per il collegamento diretto al router di casa.

Samsung Galaxy Book4: lo sconto più atteso del momento

Samsung Galaxy Book4 è un notebook che di base ha un prezzo non propriamente economico, se considerate che a tutti gli effetti costerebbe 1099 euro, ma che fortunatamente al giorno d’oggi l’utente medio può approfittare dell’ottima promozione che abbassa la spesa sino a scendere a soli 614,90 euro (con un risparmio del 44% rispetto al suddetto listino originario). Il link per l’acquisto è il seguente, su Amazon potete trovare anche versioni differenti, le quali hanno ovviamente un prezzo diverso.