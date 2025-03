WhatsApp, nuove incredibili funzioni in arrivo sulla piattaforma

WhatsApp sta pensando a dei nuovi aggiornamenti che potrebbero migliorare l’esperienza dell’utente sulla piattaforma.

Negli ultimi tempi l’app verde di Meta sta introducendo una funzione dietro l’altra, tutte pensate per aiutare l’utente a svolgere diverse azioni durante il tempo passato sulla piattaforma.

Tra le nuove funzionalità di cui abbiamo parlato recentemente saranno presto in arrivo i cambiamenti inerenti alle reazioni emoji, che renderanno l’interfaccia nei canali e nei gruppi molto più fluida, e l’importante miglioramento inerente alle videochiamate, che permetterà agli utenti di disabilitare la fotocamera frontale, prima di rispondere a ciascuna chiamata.

Ma le novità in casa WhatsApp non terminano assolutamente qui, poiché gli sviluppatori si stanno preparando a lanciare delle nuove e incredibili funzionalità.

WhatsApp, ecco le novità in arrivo nelle prossime settimane

Le novità più interessanti che verranno inserite sull’applicazione di WhatsApp durante le prossime settimane sono essenzialmente due.

La prima è una funzione dedicata ai propri stati, poiché WhatsApp d’ora in poi permetterà agli utenti di salvare foto o video che sono stati precedentemente condivisi sul proprio stato.

In questo modo, sarà possibile recuperare tutti quei contenuti multimediali che sono stati postati, ma che non erano più disponibili nella galleria per motivi accidentali.

La seconda novità, invece, è sicuramente un aggiornamento più importante, poiché potrebbe cambiare il modo di chattare soprattutto nei gruppi.

Si tratta dell’introduzione dei thread. Attualmente, infatti, se si è inseriti in alcuni gruppi e si perde per un momento il filo della conversazione che gli altri stanno avendo, ci si può trovare nella situazione in cui si è costretti a leggere centinaia di messaggi per capire l’argomento della conversazione. Con thread, WhatsApp vuole porre fine a tutta questa confusione, permettendo di raggruppare le risposte inerenti a un determinato argomento, evitando così tutti gli altri messaggi che sono stati inviati successivamente e che non centrano niente con l’argomento principale.