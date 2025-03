WindTre lancia nuove offerte GO e Flash per marzo 2025

Le promozioni di WindTre GO continuano a essere disponibili nei punti vendita autorizzati anche nei primi giorni di marzo 2025. Queste offerte ricaricabili sono dedicate ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da determinati operatori. Il loro costo mensile parte da soli 5,99€. Trattandosi di promozioni “operator attack”, come detto, sono riservate esclusivamente a chi proviene da specifici gestori. In più possono subire variazioni senza preavviso.

WindTre: promozioni specifiche per chi cambia operatore

Infatti la disponibilità e le condizioni esatte di questo tipo di soluzioni possono cambiare in base alla strategia commerciale adottata da WindTre. Alcune promo, infatti, sono accessibili solo in edizione limitata presso determinati negozi. In particolare, i clienti provenienti da Vodafone, TIM, HoMobile e Kena potrebbero trovare offerte dedicate, diverse da quelle standard del listino WindTreGO. Tutti gli interessati sono invitati a verificare la loro disponibilità nei punti vendita aderenti. Oppure a condividere la loro esperienza sulle piattaforme di discussione specializzate.

Invece, chi decide di passare a WindTre da un operatore virtuale come Lyca Mobile, Digi Mobil o Spusu, può attivare una delle tariffe speciali della serie GO. Un esempio è l’offerta GO75 XS, che include minuti illimitati, 50 SMS e 75GB di traffico dati in 4G al costo di 5,99€. Ancora per chi preferisce un’opzione con più gigabyte, c’è la GO150 XS Easy Pay. La quale garantisce 150GB con rinnovo automatico su conto corrente o carta di credito.

Per i clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile o CoopVoce, WindTre ha pensato a offerte in 5G. Mantenendo sempre lo stesso costo di 5,99euro al mese. Le tariffe GO150XS 5G e GO150XS-5G Easy Pay garantiscono connessioni veloci con un costo di attivazione ridotto. A patto però che la SIM resti attiva per almeno 24 mesi.

Oltre queste proposte di telefonia WindTre introduce anche la Flash 5G. Essa propone 100GB a 7,99€ al mese per il primo anno, per poi passare a 9,99€. Questa tariffa è destinata ai nuovi clienti che attivano un numero WindTre senza richiedere la portabilità.