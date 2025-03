Perplexity AI lancia la sua applicazione desktop ufficiale

Se siete soliti utilizzare il software di ricerca garantito da Perplexity, il quale garantisce gli utenti la possibilità di cercare informazioni in tempo reale grazie a strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale, sarete sicuramente felici di sapere che la nota azienda ha rilasciato ufficialmente la propria applicazione nativa per Windows desktop, in tal modo potrete accedere alla ricerca offerta da questa piattaforma in modo più rapido e veloce senza dover necessariamente accedere dai canali terzi.

Possibilità in più

L’applicazione sostanzialmente consente di fare tutto ciò che normalmente la piattaforma permette a tutti gli utenti, in più aggiunge però alcune funzionalità che rendono utilizzo decisamente più facile, fruibile e fluido, sarà infatti possibile utilizzare i comandi vocali per riempire le query piuttosto che dover digitare lettera per lettera, potrete aggiungere anche delle scorciatoie da tastiera personalizzabili di qualsiasi genere, l’applicazione può essere ovviamente eseguita cliccando all’interno della barra delle applicazioni di Windows oppure tramite la combinazione tasti CTRL+I.

Ma non è finita qui, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di fare le cose in grande e soprattutto in modo completo, quest’ultima ha infatti recentemente rilasciato anche una versione dedicata a tutti i dispositivi macOS ma anche l’applicazione rispettivamente per iOS e per Android, per di più è disponibile anche un’estensione da installare direttamente in Google Chrome in modo da poter accedere alla ricerca senza dover necessariamente passare da indicazioni esterne durante la navigazione per accedere tutte le funzionalità garantite da Perplexity.

Se anche voi siete degli utilizzatori di questa piattaforma tutto ciò che dovete fare è installare l’applicazione in pochi semplici clic, si tratta senza dubbio di un ottimo passo in avanti nell’integrazione di questa piattaforma di intelligenza artificiale all’interno dei dispositivi utilizzati in tutto il mondo, Per l’installazione e tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’applicazione all’interno del quale troverete un banner dedicato per l’appunto a quest’ultima.