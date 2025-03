WindTre, arrivano a rate i nuovi medi di gamma di Samsung

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato la sua nuova gamma di smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36 e Samsung Galaxy A56. Questi nuovi device sono ora finalmente disponibili all’acquisto anche in comode rate mensili tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, c’è anche WindTre, che ha da poco aggiunto al suo catalogo questi dispositivi.

WindTre, ora disponibili a rate i nuovi smartphone di fascia media di Samsung

In questi ultimi giorni gli utenti potranno acquistare a rate mensili i nuovi medi di gamma di casa Samsung anche con l’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha aggiunto al suo catalogo questi nuovi smartphone, che sono quindi ora acquistabili senza pensieri a basso costo.

L’operatore telefonico sta inoltre proponendo una nuova promozione davvero sensazionale. In particolare, gli utenti potranno acquistare a rate uno di questi smartphone a rate con il taglio di memoria più capiente allo stesso prezzo della versione base e senza alcun costo aggiuntivo. Gli utenti potranno acquistarli a rate abbinando però un’offerta di rete mobile e scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

I nuovi smartphone di fascia media di Samsung saranno acquistabili sia dai nuovi clienti dell’operatore sia da chi è già cliente. Nel primo caso, Samsung Galaxy A26 sarà disponibile all’acquisto ad un costo di 4,99 euro al mese per 30 mesi. Samsung Galaxy A36 sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di 6,99 euro al mese per 30 mesi. Il modello più prestante, cioè Samsung Galaxy A56, sarà invece disponibile all’acquisto ad un prezzo di 8,99 euro al mese sempre per 30 mesi. Per chi è già cliente dell’operatore, invece, gli utenti dovranno sostenere un costo pari rispettivamente a 8,99 euro, 10,99 euro e 12,99 euro al mese per 30 mesi.

Si tratta dunque di un’ottima occasione per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un nuovo medio di gamma di Samsung risparmiando.