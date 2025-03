Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G sono ufficiali: specifiche e prezzi

Un giorno importante per Samsung, dopo gli aggiornamenti di Galaxy S25, direttamente dalle sale del MWC di Barcellona ha ufficialmente presentato al mondo i nuovi Galaxy A56, Galaxy A36 e Galaxy A26, smartphone della fascia media tutti contraddistinti dalla connettività 5G, con l’approdo per la prima volta, nella serie A, della Awesome Intelligence, ovvero dell’intelligenza artificiale tanto apprezzata dagli utenti, tra cui spiccano le funzionalità Cerchia e Cerca e la Gomma oggetto, solo per citarne un paio.

L’esperienza fotografica viene migliorata con una serie di strumenti appositamente pensati per i creator, come la tripla fotocamera posta direttamente nella parte posteriore, con il sensore principale da 50 megapixel, oppure la registrazione a 10 bit con la fotocamera frontale su Galaxy A56 ed anche Galaxy A36. Il migliore della line-up, integra posteriormente un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel, oltre alla funzione Volto Migliore. Questa è ottima per ottenere foto di gruppo di qualità, riuscendo a selezionare e combinare le migliori espressioni di un massimo di cinque persone da una foto in movimento, al netto di miglioramenti negli scatti notturni con Nightography (disponibile anteriormente e posteriormente).

Samsung Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G: le altre specifiche

I dispositivi sono commercializzati con sei anni di aggiornamenti di sicurezza, per una maggiore fruibilità nel tempo; Galaxy A56 e A36 sono dotati di un display FullHD+ Super AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, luminosità massima di 1200 nits, ed un suono stereo di alta qualità. La batteria è un componente da 5000mAH, con supporto alla ricarica rapida a 45W con tecnologia Super FastCharge 2.0. Sotto il cofano si trova processore Samsung Exynos 1580 su Galaxy A56, mentre Galaxy A36 è dotato di Snapdragon 6 Gen3, tutta la line-up è dotata di certificazione IP67.

Il sistema operativo è ovviamente Android 15, con personalizzazione grafica One UI 7 di ultima generazione. Saranno in vendita in un’ampia gamma di colori, con i seguenti listini: Galaxy A56 5G da 499,90 euro (8/128GB), Galaxy A36 5G da 399,90 euro (6/128GB) e Galaxy A26 da 319,90 euro (6/128GB). Sono disponibili anche le versioni con 8/256GB, costano rispettivamente 549,90, 459,90 e 369,90 euro, per i modelli sopra elencati. La promo di lancio prevede che tutte le versioni 8/256GB abbiano il costo di listino delle 8/128GB, ma solo per un periodo promozionale limitato.