Apple, critiche per il ritardo delle funzionalità AI di Siri

L’azienda Apple è conosciuta in tutto il mondo per i suoi dispositivi top di gamma. Dispositivi che da sempre porta sui mercati conquistando un gran numero di utenti. Nonostante il grande successo che da sempre è in grado di ottenere, anche le aziende più rinomate a volte si trovano a dover far fronte a sfide e critiche.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe commesso un errore considerato alquanto grave in merito alla gestione delle funzionalità di Apple Intelligenze per Siri. A tal proposito, dunque, l’azienda californiana è al centro di alcune importanti discussioni ma, soprattutto, si trova con il dito puntato a causa di una gestione avvenuta in ritardo. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi.

Apple, critiche per la gestione Siri

Anche le aziende più importanti possono ritrovarsi in situazioni di difficoltà nella gestione di alcune procedure. E, dunque, anche i colossi come Apple possono essere criticati per aver commesso errori. La gestione del ritardo delle funzionalità di Apple Intelligence per Siri, dunque, sembrerebbe non essere stata effettuata nel migliore dei modi.

E’ quanto ritiene l’analista Ming-Chi Kuo. Lo stesso che dichiara che Apple avrebbe rendere nota la notizia mediante i canali ufficiali del marchio anziché fare ricorso a un comunicato stampa. Il problema principale, secondo Kuo, è che l’approccio dell’azienda Apple sarebbe dovuto essere differente e, dunque, più trasparente. Non dimentichiamo che le critiche ricevute sono direttamente collegate con il ritardo, da parte di Apple, nello sviluppo delle nuove funzionalità di Siri. Funzionalità che sono state più volte rinviate e che hanno messo in dubbio la capacità del marchio di competere con altre aziende in merito all’intelligenza artificiale.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla questione e alle novità che il colosso di Cupertino presenterà agli utenti in futuro.