Con TIM Party ricevi un Motorola Edge 50 Neo a un prezzo super scontato

TIM ha lanciato una nuova promozione dedicata ai suoi clienti mobile iscritti a TIMParty. Ovvero il programma fedeltà gratuito offerto dall’operatore. Fino al 7 aprile 2025, grazie a questa soluzione, sarà possibile acquistare lo smartphone Motorola Edge 50 Neo a un prezzo scontato. Sfruttando un finanziamento TIMFin senza anticipo e con tasso zero.

TIM: caratteristiche e vantaggi dell’ offerta

L’offerta prevede un costo di soli 5€ al mese per 30 mesi, riservato esclusivamente a chi ha una linea mobile TIM attiva e la mantiene per almeno 24 mensilità. Per aderirvi, è necessario abilitare la propria linea alla rateizzazione. Operazione che può essere effettuata direttamente online tramite TIMParty o in un negozio autorizzato.

Una volta completata la procedura, il cliente riceverà una conferma via email entro 48 ore con tutti i dettagli per procedere con l’acquisto. Il Motorola Edge50Neo però è disponibile a rate anche per chi non è iscritto a TIM Party. Anche se in questo caso il prezzo sale a 7€ al mese per 30 mesi.

Ma non è finita qui. Poiché dal 10 marzo 2025, TIM ha introdotto una nuova iniziativa per la Festa del Papà. Si tratta della “Promo 2×1”, la quale permette di acquistare alcuni dispositivi con accessori abbinati a un prezzo ridotto. Il Motorola Edge 50 Neo, in questa promozione, viene offerto insieme agli auricolari Moto Buds, sempre a 5€ al mese per 30 mensili. Questa offerta sarà valida fino al 23 marzo 2025, salvo esaurimento scorte.

Specifiche tecniche e dettagli sul finanziamento TIMFin

Il Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone dotato di un display pOLED da 6,36”. Esso è alimentato dal processore Mediatek Dimensity 7300, con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 4.310mAh. Mentre il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore da 50MP + 13MP + 10MP e una anteriore da 32MP. Il sistema operativo è Android 14 e supporta la connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4 e NFC.

L’acquisto tramite finanziamento TIMFin richiede l’approvazione del credito. Invece in caso di cessazione anticipata della linea mobile TIM, il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi e della rata finale. Per chi attiva il finanziamento nei negozi autorizzati, viene spesso proposta anche l’opzione TIMClub. La quale gatantisce fino a tre mesi gratuiti su alcuni servizi e l’accesso a promozioni esclusive. Dal 13 novembre 2024, TIM Club avrà un costo unico di 14,99€. Disponibile gratuitamente su alcuni canali di vendita, come il suo sito ufficiale e l’app MyTIM.