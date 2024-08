Nelle ultime ore sono emersi dettagli affascinanti riguardo al Motorola Edge 50 Neo. Ovvero il prossimo smartphone che si aggiungerà alla prestigiosa linea di dispositivi della famosa casa alata. Questo modello che si propone come un’evoluzione dell’Edge40Neo, presenta diverse novità. Tra le principali, il passaggio a un display piatto pOLED da 6,4 pollici, rispetto al curvo del suo predecessore. Oltre che un miglioramento rilevante nel comparto fotografico con l’introduzione di un modulo a tre sensori. Il setup include una fotocamera principale da 50MP, un’ultra-grandangolare da 13MP e una telefoto da 10MP. Mentre la fotocamera frontale è da 32MP. Il processore sarà il MediaTek Dimensity 7300. Il quale offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Il dispositivo sarà disponibile con due opzioni di memoria. Ovvero 8 + 256GB o 12 + 512GB. Questo cocktail di caratteristiche punta a soddisfare gli utenti in cerca di un telefono di alta gamma senza dover spendere troppo.

Motorola Edge 50 Neo: una batteria ridotta e altri dettagli del design

Nonostante le migliorie, il Motorola Edge50 Neo presenta un aspetto controverso. La batteria è stata ridotta da 5.000mAh a 4.300mAh. una scelta che ha sollevato non pochi dubbi tra i potenziali acquirenti. Specialmente considerando le dimensioni relativamente compatte del dispositivo. Ad ogni modo, Motorola ha storicamente dimostrato una notevole abilità nell’ottimizzazione software. Il che potrebbe mitigare in parte l’impatto della batteria più piccola. L’ estetica del telefono si distingue per la sua sottigliezza, con uno spessore di soli 8,1mm e un peso di 171grammi. I colori disponibili saranno Nautical Blue, Latte, Grisaille e Poinciana. Così da conferire allo smartphone una palette elegante e variegata. Anche se i dettagli su prezzo e le disponibilità non sono ancora stati rivelati, si prevede che l’Edge 50Neo sarà lanciato nei prossimi mesi. Il suo obiettivo? Continuare a rinvigorire la linea di prodotti Motorola con un mix di innovazione e funzionalità