Motorola Edge 50 Neo ora anche con TIM, ecco i prezzi

Con l’operatore telefonico italiano TIM è possibile acquistare in comode rate mensili numerosi smartphone di noti produttori tech. In questi ultimi giorni, in particolare, è stato aggiunto al catalogo di device acquistabili con TIM anche un nuovo smartphone del produttore tech Motorola. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Motorola Edge 50 Neo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Edge 50 Neo ora disponibile a rate in sconto con l’operatore TIM

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico TIM ha aggiunto al suo catalogo di dispositivi un nuovo smartphone del produttore tech Motorola. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Motorola Edge 50 Neo. Gli utenti potranno acquistarlo con l’operatore anche in comode rate mensili ma non solo.

L’operatore telefonico ha infatti deciso di proporre questo smartphone ad un prezzo scontato. Gli utenti interessati non dovranno infatti pagare nessun anticipo per acquistarlo. Sarà necessario pagare un costo di soli 5 euro al mese per 30 rate mensili, il tutto a tasso zero. Per fare ciò, gli utenti potranno scegliere il finanziamento TIM Fin. Gli utenti interessati, per usufruire di questa nuova promozione, avranno tempo soltanto fino al prossimo 7 aprile 2025.

Insomma, l’operatore telefonico TIM ha lasciato gli utenti senza parole proponendo l’acquisto scontato di questo fantastico smartphone a marchio Motorola. Ricordiamo infatti che il nuovo Motorola Edge 50 Neo dispone infatti di una scheda tecnica notevole. Sul fronte, ad esempio, lo smartphone presenta un display pOLED con una diagonale da 6.36 pollici. Sotto al cofano è invece presente uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7300. Gli utenti avranno poi a disposizione un comparto fotografico costituito da tre fotocamere posteriori. In particolare, abbiamo un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore da 13 MP e un terzo sensore da 10 MP. Come tagli di memoria, gli utenti avranno a disposizione fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.