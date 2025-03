TIM accelera con il 5G Ultra: connessione senza limiti

TIM continua a innovare il settore della telefonia mobile con il 5G Ultra. Una tecnologia che offre velocità di navigazione fino a 2Gbps. Questo significa connessioni più rapide, streaming senza interruzioni e un’esperienza di gaming fluida anche in mobilità. Il servizio è disponibile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G. Garantendo così prestazioni superiori rispetto al tradizionale 4G.

Attivazione semplice e vantaggi esclusivi per i clienti TIM

Le nuove offerte TIM permettono di accedere al 5GUltra con soluzioni su misura. Vi è ad esempio TIM-Mobile Digital. Essa prevede 150GB in 5G Ultra, minuti illimitati e 200 SMS a 14,99€ al mese, con la prima mensilità gratuita per chi attiva online. Chi cerca un pacchetto più completo invece, può optare per TIM-Mobile e TV, che abbina la navigazione ultraveloce ai contenuti di TIMVISION. Il tutto ad un costo che parte da 19,99€ al mese.

Un’altra promozione interessante riguarda il passaggio a TIM con offerte in promo a partire da 9,99€. I clienti possono attivare la SIM fisica o la eSIM direttamente online. Basta completare l’identificazione in pochi passi tramite SPID o videoselfie. Passare a TIM è rapido e sicuro. Chi sceglie di attivare una nuova scheda può riceverla direttamente a casa. Oppure, nel caso della eSIM, ottenere il codice QR via email per un’attivazione immediata. Durante il passaggio da un altro operatore, l’ utente continua a usare la vecchia SIM fino alla completa portabilità del numero.

Oltre alla velocità della rete, l’ operatore offre anche vantaggi esclusivi. Ad esempio con TIM-UNICA Power, chi ha una linea fissa TIM può ottenere Giga illimitati per tutta la famiglia. Potrà poi associare fino a sei linee mobili, anche intestate a persone diverse. Vi è poi, TIM-Party propone premi e offerte dedicate, come Giga extra, smartphone e promozioni speciali.

Per gestire la propria offerta in modo semplice e intuitivo, è disponibile l’App MyTIM, che consente di monitorare il consumo di dati, ricaricare il credito e attivare nuove promozioni. Il 5G Ultra di TIM, oltre a garantire una connessione veloce, assicura priorità di navigazione in situazioni di rete congestionata, rendendo ogni utente un “Cliente di Prima Classe”.