TIM: Mai senza giga con questa super offerta con super bonus

Al giorno d’oggi, ogni utente utilizza la propria offerta telefonica praticamente tutti i giorni dal momento che quest’ultima è necessaria per restare connessi con la propria vita digitale costantemente, infatti avere a disposizione minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati rappresenta uno step fondamentale poiché permette ogni utente di sfruttare al massimo il proprio smartphone in generale di svolgere tutte le attività che desidera.

Ecco dunque che scegliere un’offerta adatta alle esigenze giornaliere e rappresenta uno step fondamentale e ogni utente deve fare la scelta giusta in modo da arrivare alla fine del mese senza nessun tipo di preoccupazione, i cataloghi di offerte qui in Italia da sfogliare sono veramente tanti e sono anche molto ricchi di opzioni variegate, di conseguenza trovare un’offerta utile per le proprie esigenze non è difficile ma scegliere può essere complicato.

Se state cercando un’offerta dunque che possa fare al caso vostro, oggi ve ne portiamo una proposta da team, l’operatore italiano infatti da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza da questo punto di vista e ovviamente ogni mese offre offerte nuove pensate per venire incontro alle esigenze di tutti i consumatori.

Super offerta per gli under 30

L’offerta di cui vi parliamo oggi è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni e consente di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G ultra di team con minuti limitati verso tutti ed SMS in numero di 200 verso tutti, Il costo ammonta a 9,99 € al mese con 10 € come costo di attivazione che include il costo della Sim fisica e cinque euro di credito telefonico, non è finita qui, la vera chicca infatti è rappresentata dalla possibilità di evolvere l’offerta nel caso il consumatore disponga già di un’offerta di rete fissa attiva nel proprio salotto, in tal caso, infatti l’offerta si evolverà ottenendo i giga completamente illimitati, il tutto al medesimo prezzo mensile.