AMD Ryzen 9900X3D e 9950X3D: data di lancio e possibili prezzi

AMD continua la propria campagna di rilascio di nuovi processori come soluzioni per i video giocatori più appassionati, nello specifico questo è il momento delle CPU che sfruttano la nuova tecnologia 3D Cache, Nella fattispecie, i prossimi ad arrivare sul mercato saranno i Ryzen 9900 X3D e 9950 X3D, Dei quali finalmente sappiamo qualcosa in più, grazie al mercato cinese che ha visto l’arrivo dei banner ufficiali dedicati ai professori e che mostrano la data di lancio sul mercato ufficiale.

Lancio e prezzo

I processori in questione dovrebbero arrivare sul mercato il 12 marzo ma solo in quello cinese, in un secondo momento assisteremo all’arrivo sul mercato internazionale, per quanto riguarda i prezzi invece, questi saranno delineati così, 4599 renminbi per il 9900X3D e si salirà a 5.599 per l’altro chip che al cambio attuale significa 583 e 710 euro, o 634 e 772 dollari.

Ovviamente questi valori sono legati al cambio diretto che non tiene conto di tasse e dazi sull’importazione, dinamica decisamente da non sottovalutare dal momento che si tratta di un argomento abbastanza discusso negli ultimi tempi a causa della politica Trump che vede la possibilità di nuovi dazi decisamente molto più importanti e cospicui sulle importazioni dalla e verso la Cina, ciò potrebbe provocare un aumento dei prezzi decisamente importante che potrebbe riflettersi sull’Europa dal momento che spesso i prezzi europei si basano molto sui prezzi americani.

Bisognerà dunque capire come si evolverà la situazione del mercato a livello politico per poi poter fare una previsione per quanto riguarda l’Europa, sicuramente bisognerà tenere conto di tutti questi fattori che potrebbero giocare al rialzo a meno che AMD non decida di accontentarsi di un margine di profitto leggermente più basso per poter mantenere il prezzo delle soluzioni amatissime dai video giocatori leggermente più basso o identico a quello della controparte cinese, le prossime settimane sicuramente ci daranno delle informazioni in più.