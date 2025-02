Gli abbonati TIMVision hanno ricevuto brutte notizie. TIM, infatti, ha annunciato un aumento delle tariffe per i pacchetti TIMVision Gold destinati alle nuove attivazioni. Ciò vale sia nella versione mensile che quella annuale. La decisione dell’operatore telefonico nasce dall’incremento dei prezzi di Netflix avvenuto nei mesi scorsi. Un fattore che ha avuto ripercussioni anche sulle promozioni offerte da TIMVision in abbinamento ai pacchetti di rete fissa come Wi-Fi Casa e TV.

Annunciati i nuovi prezzi per TIMVISION

L’incremento è pari a due euro sul costo del piano con pagamento mensile. Per chi sceglie l’opzione con DAZN Standard, il prezzo passa da 42,99 a 44,99 euro. Mentre per la versione con DAZN Plus si sale da 67,99 a 69,99 euro. Le promozioni disponibili per i primi nove mesi risultano anch’esse meno vantaggiose. Per i pacchetti TIMVision con DAZN Standard, con vincolo annuale e pagamento mensile, il costo di TIMVision Calcio e Sport è di 29,99 euro mensili per i primi 9 mesi. Poi sale a 34,99 euro. TIMVision Gold ha un prezzo promozionale di 35,99 euro per i primi 9 mesi. Poi passa a 44,99 euro.

Per quanto riguarda i pacchetti con DAZN Plus, TIMVision Calcio e Sport parte da 54,99 euro al mese per i primi 9 mesi. Poi sale a 59,99 euro mensili. TIMVision Gold, invece, ha un costo promozionale di 60,99 euro al mese per i primi 9 mesi. Per poi stabilizzarsi a 69,99 euro al mese. Per chi preferisce un piano senza vincoli annuali, TIMVision Calcio e Sport con DAZN Standard costa 44,99 euro al mese fino a disattivazione. Mentre TIMVision Gold con DAZN Standard ha un prezzo di 56,99 euro al mese fino a disattivazione.

Tutte le opzioni includono le versioni con pubblicità delle piattaforme Disney+ e Netflix. Gli utenti possono scegliere di effettuare un upgrade. Quest’ultimo permetterà di rimuovere la pubblicità o ottenere funzionalità aggiuntive. Il tutto pagando un costo extra. Disney+ senza pubblicità ha un costo aggiuntivo di 4 euro al mese. Mentre la versione Premium costa 8 euro in più. Per Netflix, la versione Standard senza pubblicità costa 7,50 euro al mese in più. Mentre la versione Premium ha un sovrapprezzo di 12,50 euro al mese. In aggiunta, chi attiva TIMVision Gold in abbinamento a TIM Wi-Fi Casa e TV pagherà un costo complessivo mensile di 64,90 euro per la versione standard e 89,90 euro per la versione Plus. Non subiscono variazioni i prezzi dei pacchetti TIMVision Calcio e Sport, che non includono Netflix.