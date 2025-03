Citroen C3 Business: l’auto pensata per il mondo aziendale

La Citroen C3 Business è la risposta perfetta per chi cerca un’auto che combini praticità e prestazioni. Pensata appositamente per i professionisti e le aziende, questa versione è l’esempio di come l’eleganza si possa benissimo sposare una motorizzazione capace di garantire performance di alto livello. Il motore PureTech 1.2 turbo da 100 CV permette alla C3 Business di sfiorare i 183 km/h di velocità massima. Con esso raggiunge i 100 km/h in soli 10,6 secondi. Qual è il segreto di questa incredibile efficienza? Un motore potente abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Tale sistema promette una guida dinamica, ma anche una straordinaria efficienza nei consumi. Con un consumo che varia tra 5,4 e 6,1 litri ogni 100 km e emissioni di CO2 tra i 122 e i 138 g/km, l’auto Citroen porta in avanti prestazioni alte, ma sempre nel rispetto dell’ambiente.

Tecnologia e sicurezza al top nella Citroen C3 versione Business

Sedendosi all’interno della C3 Business, non si può fare a meno di notare quanto sia stata curata ogni singola parte dell’abitacolo. I sedili Citroen Advanced Comfort offrono il massimo del benessere anche nelle giornate più lunghe, mentre il volante in eco-pelle trasmette una sensazione di eleganza e raffinatezza. Tre prese USB-C rispondono alla crescente esigenza di tecnologia da parte dei professionisti in viaggio. In un mondo dove l’innovazione è essenziale, come potrebbe questa vettura non rispondere alle aspettative? Il sistema infotainment con schermo da 10,25 pollici si integra perfettamente con il design moderno e intuitivo e il pad di ricarica wireless per smartphone fa in modo che nulla venga mai lasciato al caso.

Citroen non si fa mai trovare impreparata anche sulla sicurezza. L’Active Safety Brake, il sistema di avviso di attraversamento involontario della linea e il riconoscimento dei limiti di velocità sono solo alcune delle dotazioni che rendono questa vettura una vera e propria fortezza mobile. Ma quanto costa una vettura che sa unire prestazioni, tecnologia e sicurezza in modo così impeccabile? Il prezzo della Citroen C3 Business parte da 18.500 euro IVA inclusa. Una cifra che rende questo modello un’opzione irresistibile per le aziende che vogliono un’auto che vada oltre le aspettative. Perché accontentarsi di meno, quando si può avere tutto?