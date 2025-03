Cina scopre un tesoro nascosto: il torio, la nuova frontiera dell’energia

La Cina si trova di fronte a una scoperta che potrebbe cambiare per sempre la produzione di energia. Secondo un rapporto condiviso di recente, le riserve di torio del Paese sono ben superiori alle stime effettuate in passato. Questo metallo, che fino a pochi anni fa passava inosservato, potrebbe diventare una delle risorse più importanti del futuro. Un geologo di Pechino ha rivelato al South China Morning Post che le implicazioni di questa scoperta sono enormi.

Il torio è un elemento raro, ma dalle straordinarie potenzialità. Esso è in grado di generare 200 volte più energia dell’uranio ed è anche più sicuro da usare. I reattori a torio, noti come TMSR, non subiscono fusione nucleare, non richiedono raffreddamento a acqua e producono una quantità minima di scorie radioattive. Pensate a navi cargo alimentate da reattori che potrebbero viaggiare per anni senza mai fermarsi a rifornirsi. Come non immaginare un futuro dove le fonti di energia siano praticamente infinite e non inquinanti?

Un potenziale illimitato per l’energia nucleare

L’entusiasmo sale ancor di più considerando che solo i residui minerari cinesi contengono una quantità di torio che potrebbe bastare per secoli. Un singolo sito minerario nella Mongolia Interna potrebbe soddisfare il fabbisogno di energia degli Stati Uniti per oltre 1000 anni. Non solo, l’intero complesso minerario di Bayan Obo potrebbe fornire torio sufficiente per alimentare la Cina per 60.000 anni.

In tutta i Paese, sono stati individuati ben 233 giacimenti di torio, distribuiti in cinque aree strategiche, dal deserto dello Xinjiang fino al Guangdong. Questi giacimenti sono spesso associati a terre rare e, in regioni come Fujian e Hainan, tale materiale è facilmente estraibile dalle sabbie costiere. Non mancano tuttavia le difficoltà. L’estrazione del torio comporta un grande impatto ambientale, richiedendo enormi quantità di acido ed energia. Ci saranno pur degli ostacoli da superare, ma la Cina è già al lavoro. Il Paese ha dato infatti il via alla costruzione del primo impianto TMSR al mondo, che dovrebbe entrare in funzione entro il 2029. Inoltre, ha svelato il progetto della KUN-24AP, la prima nave container alimentata a torio. Il sogno di un futuro energetico pulito e sicuro potrebbe finalmente diventare realtà. Chi avrebbe mai pensato che la risposta all’energia “infinita” si trovasse proprio sotto i nostri piedi? Ora sta tutto nel trovare un equilibrio tra l’estrazione e la sostenibilità.