Apple sta sviluppando attivamente le AirPods con fotocamere integrate

Nelle scorse settimane è emersa una particolare indiscrezione riguardante le AirPods di nuova generazione. Apple sembra intenzionata a realizzare delle cuffie true wireless dotate di una feature unica e particolare: una fotocamera integrata.

Stando a quanto emerso in queste ore, Apple sarebbe entrata nella fase di sviluppo attivo del progetto. A darne conferma è stato il noto Mark Gurman, analista di Bloomberg, all’interno della newsletter PowerOn. L’esperto di settore ha affermato che l’azienda della mela stia lavorando all’ottimizzazione di questa nuova generazione.

Tuttavia, non è possibile determinare se e quando queste cuffie verranno mai lanciate, anche se Gurman è piuttosto ottimista. Infatti, a differenza di quanto si possa pensare, la fotocamera non è pensata per scattare fotografie quanto piuttosto per mappare l’area intorno all’utente.

Gli ingegneri di Apple stanno lavorando alle AirPods di nuova generazione dotate di fotocamere ad infrarossi per mappare l’ambiente circostante

Inizialmente si pensava che grazie alla tecnologia ad infrarossi, Apple avrebbe ricreato un modello 3D dell’orecchio degli utenti al fine di ottimizzare la riproduzione musicale. Le nuove indicazioni di Gurman, invece, indicano che le fotocamere serviranno ad analizzare l’ambiente e raccogliere informazioni. L’obiettivo di Cupertino è quello di riuscire ad integrare al meglio i propri servizi e consentire agli utenti di vivere appieno l’ecosistema Apple.

Non è da escludere che le cuffie e le fotocamere possano essere utilizzate per lavorare in sinergia con Apple Intelligence. Infatti, le cuffie saranno parte integrante della Visual Intelligence che permetterà di fornire informazioni agli utenti in relazione all’ambiente circostante.

Funzionando in abbinamento ad Apple Vision Pro, sarà possibile ottenere un’esperienza audio spaziale mai vista prima d’ora. I visori dedicati alla Mixed Reality potranno garantire una immersività senza precedenti.

Il possibile lancio delle AirPods con fotocamere è atteso entro la fine dell’anno se il processo di sviluppo non dovesse incontrare intoppi.