Mediatek Dimensity 9400+: ecco la presunta data di lancio

A quanto pare, la nota azienda taiwanese non sembra in alcun modo per vinta e quale anzi rinnovare la battaglia alla rivale storica Qualcomm, Nell’ultimo anno, infatti ha lanciato copiose soluzioni tra le quali sicuramente spicca il processore Dimensity 9400, rivale diretto dello Snapdragon 8 Gen 3, dopo questo importante passo in avanti, però l’azienda sembra voglia puntare ancora più in alto e sta preparando l’arrivo di una nuova versione di questo suo processore di gamma che si fregerà del suffisso plus.

Sembra proprio che il nuovo modello non tarderà troppo ad arrivare e a parlarcene è il leaker Digital Chat Station tramite un post sul social network cinese Weibo.

Ad aprile

Il MediaTek Dimensity 9400+ dovrebbe arrivare secondo le indiscrezioni l’11 aprile di quest’anno e portare con sé dei miglioramenti sulle prestazioni nello specifico non parliamo di cambiamenti architetturali strutturali bensì di un incremento delle frequenze massime operative, secondo l’indiscrezione infatti quest’ultimo dovrebbe garantire all’incirca 800 MHz in più sul processore e nello specifico sul core performance.

Ovviamente c’è da prendere in considerazione che l’arrivo sul mercato di questa soluzione per le aziende, ovviamente corrisponderà ad un delay per l’arrivo all’interno Dei vari smartphone che sceglieranno di adottare questa soluzione, in tutta probabilità il primo a godere di questa nuova opzione sarà un telefono appartenente alla gamma IQOO di Vivo.

Ovviamente in tutta probabilità quest’ultimo sarà il canto del cigno di questo processore del momento che è altamente probabile che l’azienda con sede in Taiwan poi si concentrerà su progetti completamente nuovi basati su architetture rinnovate e non più su quella a 3 nm di TSMC, di conseguenza tutto ciò per qualche dettaglio in più e per vedere l’arrivo sul mercato di dispositivi dotati di questo processore per capire come andranno e se saranno dei degni avversari della controparte Qualcomm, che ormai ha stabilito quasi un vero monopolio.