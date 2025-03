Fastweb: le offerte con la fibra disponibili a marzo

Le offerte Fastweb offrono soluzioni variegate per la fibra. Ciò combinando velocità, affidabilità e flessibilità. Con una serie di vantaggi esclusivi l’operatore cerca di adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Al momento ci sono varie opzioni presentate da Fastweb per i nuovi utenti. Vediamo nel dettaglio le promo disponibili per l’attivazione. Fastweb Casa Light è la scelta perfetta per chi desidera una connessione veloce (2,5 Gbit/s ). Al costo di 27,95€ mensili, è disponibile anche il modem. Non ci sono vincoli contrattuali, l’attivazione è gratuita e la navigazione internet è illimitata. Mentre le chiamate sono a pagamento verso tutti.

Fastweb: le offerte disponibili con la fibra

Fastweb Casa è invece pensata per chi necessita di chiamate illimitate oltre a una connessione veloce. Con un prezzo di 29,95€ mensili, offre una velocità fino a 2,5 Gbit/s e il modem gratuito. Oltre alle chiamate anche la navigazione internet è illimitata. Per chi non ha accesso alla fibra FTTH, ma desidera comunque una connessione stabile, Fastweb Casa FWA Light rappresenta una valida alternativa. Al costo di 24,95€ mensili, offre una velocità fino a 1 Gbit/s con il modem incluso gratuitamente.

Se invece le necessità di navigazione sono più modeste, Fastweb Casa FWA Light 100 è un’ottima scelta. Al prezzo di 24,95€ al mese, offre una velocità fino a 100 Mbit/s e il modem incluso. La navigazione e le chiamate sono illimitate verso tutti. Per chi desidera una soluzione che unisca internet e telefonia mobile, Fastweb Casa Light + Mobile è disponibile a 31,90€ mensili. Tale offerta include una connessione fino a 2,5 Gbit/s con modem gratuito. Inoltre, è presente un piano mobile combinato, semplificando la gestione dei servizi. Infine, per chi cerca un’esperienza premium, Fastweb Nexxt Casa Plus offre il massimo in termini di velocità e servizi. Con un costo di 36,95€ mensili, una connessione fino a 2,5 Gbit/s, modem incluso e chiamate illimitate, tale opzione Fastweb è ideale per chi lavora da casa o ha elevate esigenze di connettività.