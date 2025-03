Fastweb Mobile Full: un’offerta completa per navigare senza pensieri

Fastweb Mobile Full è pensata per chi desidera una connessione mobile. Ma senza vincoli e con un’ampia disponibilità di dati. Con soli 9,95€ al mese, tale soluzione permette di usufruire di 200GB di traffico dati, anche in 5G. Oltre che di minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Un vantaggio importante è l’assenza di costi nascosti. Gli utenti infatti possono navigare senza preoccupazioni, sfruttando la velocità senza limiti. Ma soprattutto senza dover temere addebiti imprevisti.

Fastweb guarda al futuro con soluzioni ecologiche e servizi innovativi

La proposta di Fastweb include anche 100 SMS al mese, e l’attivazione è semplice e veloce, disponibile anche tramite SPID o CIE. L’offerta permette di attivare la SIM in modo completamente online, e la spedizione è gratuita. È possibile scegliere tra una scheda telefonica fisica o una eSIM. Ciò a seconda della compatibilità del proprio dispositivo. In entrambe le opzioni, l’attivazione avviene rapidamente, con la possibilità di concludere il tutto senza dover uscire di casa.

Questa offerta non si limita però al solo mercato nazionale. Infatti, include anche il roaming internazionale nelle destinazioni più comuni. Come Regno Unito, Svizzera e Ucraina. In cui è possibile navigare fino a 13GB ogni mese, senza costi aggiuntivi. Ma non è tutto. Poiché Fastweb si distingue anche per l’assenza di vincoli contrattuali. Infatti il servizio è chiaro e trasparente, con la possibilità di cambiare offerta o disdire senza penali.

Specifiche e servizi inclusi

Oltre ad offrire un piano tariffario conveniente e competitivo, Fastweb si impegna anche per la sostenibilità ambientale. Le SIM sono realizzate con materiali riciclati al 100% attraverso l’uso di EcoSIM. Un progetto che supporta la riduzione dell’impatto ambientale. L’ azienda ha anche fissato come obiettivo per il 2035 il raggiungimento del Net Zero Carbon, con una riduzione delle emissioni di CO₂ pari al 90%. A questa iniziativa, si affianca una donazione di 1 milione di euro a favore di progetti ambientali. Testimoniando così l’impegno dell’azienda nella tutela del pianeta.

Non solo sostenibilità, Fastweb pensa anche alla sicurezza digitale dei suoi utenti. Oggi si parla infatti di FastwebProtect. Un servizio aggiuntivo incluso nell’offerta, pensato per garantire una navigazione sicura grazie alla protezione contro i siti malevoli. Ma anche il blocco della pubblicità invadente e la salvaguardia della propria identità digitale. Questo servizio è gratuito per i primi tre mesi. Dopodiché diventa a pagamento, al costo di 3€ al mese. In più, i clienti potranno usufruire di una polizza assicurativa contro il furto d’identità digitale. La quale copre eventuali perdite economiche derivanti da attacchi informatici.

Per chi desidera un pacchetto ancora più completo, Fastweb offre anche un’opzione combinata con il servizio Fastweb-Casa Light. Così da poter risparmiare ulteriormente, portando l’offerta casa a 23,95€ al mese (rispetto ai 27,95€ standard).