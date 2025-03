Google aggiorna la Fotocamera Pixel: una nuova opzione per l’Astrofotografia

Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app Fotocamera Pixel. Una novità riservata esclusivamente agli smartphone della serie-Pixel. L’update porta l’app alla versione 9.8.102.732237915.11, sostituendo la precedente 9.7.047. La quale si era concentrata sul ripristino di alcuni elementi dell’interfaccia. Anche se l’aggiornamento non introduce grandi rivoluzioni, include una piccola novità che riguarda la modalità Astrofotografia. Ovvero una funzione utilizzata per scattare foto del cielo notturno con esposizioni fino a cinque minuti.

Disponibilità dell’aggiornamento Google e l’ installazione manuale

In passato, durante l’acquisizione di un’immagine in questa modalità, un’animazione con stelline circondava il timer residuo dello scatto. Ora, con la nuova versione, Google ha introdotto un’opzione che consente di disattivare questa animazione, lasciando visibile solo il timer statico. Questa impostazione si trova all’interno del menu Impostazioni. Da qui basta poi andare su altre impostazioni, cliccare la voce Avanzate, e poi Attiva l’animazione per Astrofotografia.

L’introduzione di questa scelta potrebbe sembrare un dettaglio marginale. Invece è pensata appositamente per coloro che preferiscono un’interfaccia più pulita durante l’acquisizione delle immagini. In più, eliminare elementi visivi superflui potrebbe migliorare la concentrazione del fotografo. Specialmente in situazioni in cui la stabilità della fotocamera è essenziale per ottenere scatti nitidi.

L’aggiornamento è in fase di distribuzione graduale attraverso il Google Play Store. Infatti raggiungerà tutti i dispositivi compatibili nei prossimi giorni. Gli utenti con un Pixel 6 o successivo, aggiornato ad Android 15, possono verificare manualmente la disponibilità dell’update aprendo il Play Store e cercando l’app Fotocamera Pixel. Ad ogni modo, chi desidera ottenere subito la nuova versione può optare per un’installazione manuale tramite il pacchetto APK. Il file può essere scaricato da canali affidabili, come APKMirror o gruppi Telegram specializzati. Per installarlo, è necessario un apposito gestore di file bundle. Come ad esempio quello ufficiale di APKMirror, disponibile anch’esso sul Play Store.

Insomma, con questa piccola modifica, Google continua a perfezionare l’esperienza fotografica offerta dai suoi dispositivi. Gli utenti appassionati di Astrofotografia potranno ora personalizzare ulteriormente l’interfaccia. Scegliendo tra un’esperienza più dinamica o una più essenziale.