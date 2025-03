Torna in Vodafone, anche a marzo offerta STREPITOSA

L’operatore telefonico italiano Vodafone ritorna a stuzzicare l’attenzione dei suoi ex clienti. Anche per questi primi giorni di marzo 2025, infatti, l’operatore sta cercando di far tornare questi utenti a sé proponendo una delle sue offerte di punta. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile conosciuta con il nome di Vodafone Silver. Come già successo altre volte in passato, anche questa volta l’operatore ha deciso di proporre questa offerta nella sua versione più economica. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone, anche a marzo ritorna la super offerta Vodafone Silver

Per questi primi giorni di marzo 2025, l’operatore telefonico italiano Vodafone sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ala super offerta mobile denominata Vodafone Silver . Si tratta di una delle offerte più interessanti mai proposte dall’operatore e ora ritorna per stuzzicare l’attenzione degli ex clienti.

Questa volta, come già detto, gli ex clienti coinvolti potranno tornare con l’operatore attivando la sua versione più economica. Nello specifico, l’offerta mobile avrà un costo per il rinnovo pari a soli 6,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, il bundle messo a disposizione sarà quanto mai ricco. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, sms illimitati verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Non dimentichiamoci, poi, che questa offerta offre anche numerosi minuti per chiamare varie destinazioni straniere. Sono ad esempio inclusi ben 1000 minuti per chiamare in Albania. L’operatore telefonico sta proponendo il ritorno ai suoi ex clienti con l’attivazione della super offerta Vodafone Silver a 6,99 euro al mese tramite una apposita campagna SMS. Per il momento, sembra che gli ex clienti avranno tempo fino al 18 marzo 2025 per poter tornare con l’operatore.