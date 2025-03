Internet mobile: ecco le città più veloci in Italia in download e upload

AGCOM ha condotto uno studio in merito alla velocità di connessione a Internet qui in Italia, nello specifico sono state condotte rilevazioni in merito alla velocità di connessione anche in 5G in numerosi comuni della nostra penisola dal 26 settembre al 29 novembre 2024, ad essere coinvolti sono stati i maggiori operatori mobile della nostra penisola, nello specifico: Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e Windtre.

A prima vista, come prevedibile a vincere, sono le regioni del Nord Italia dotati di un’infrastruttura decisamente più all’avanguardia, nello specifico il Piemonte sembra attestarsi decisamente in alto.

I risultati ottenuti

L’interpretazione dei dati va fatta tenendo in considerazione dei dettagli importanti, in primis non si può fare un confronto con lo scorso anno poichè è stato considerato un operatore in più, i dati sono stati poi acquisiti in modalità statica, ovvero si era fermi in un punto da più di dieci minuti, questo sottolinea AGCOM, ecco i risultati che sono medie ponderate delle velocità:

Roma: 290Mbps download, 44Mbps upload

Milano: 299Mbps download, 50Mbps upload

Napoli: 278Mbps download, 42Mbps upload

Torino: 327Mbps download, 55Mbps upload

Palermo: 246Mbps download, 49Mbps upload

Bologna: 339Mbps download , 49Mbps upload

Firenze: 321Mbps download, 52Mbps upload

Bari: 320Mbps download, 46Mbps upload

Per quanto riguarda invece le velocità medie regionali, abbiamo i seguenti valori ordinati in senso decrescente rispetto alla somma delle velocità di download e upload: