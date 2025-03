Google rilascia il Pixel Feature Drop di marzo 2025

Il primo aggiornamento dell’anno per i dispositivi Pixel è arrivato. Google ha infatti iniziato il rilascio del PixelFeature Drop di marzo 2025. Portando con sé numerose innovazioni incentrate su intelligenza artificiale, sicurezza, salute e produttività. L’aggiornamento pesa circa 600MB, il numero di build è BP1A.250305.020 e sarà distribuito pian piano a tutti nelle prossime settimane.

Le innovazioni di marzo per i Pixel: dall’AI alla sicurezza

Tale innovazione porta con sé miglioramenti considerevoli. Come l’introduzione di nuove funzioni AI e un’attenzione particolare alla sicurezza digitale. Tutto ciò sarà disponibile per un’ampia tipologia di dispositivi. Tra cui Pixel 6, 6Pro, 6a, Pixel7, 7Pro, 7a, Pixel8, 8Pro, 8a, e tutta la serie Pixel9, oltre a PixelTablet, PixelFold e PixelWatch.

Anche Gemini Live, il sistema di assistenza AI, ha ricevuto un aggiornamento importante. Ora infatti offre una comprensione del linguaggio più fluida e supporta oltre 45 lingue senza necessità di modificare le impostazioni. Consente poi l’integrazione di immagini, documenti e video nelle conversazioni. Da non dimenticare anche la gestione degli screenshot che è stata migliorata grazie all’intelligenza artificiale. La nuova funzione Pixel Screenshots permette di organizzare automaticamente le immagini in raccolte tematiche e introduce la compatibilità con i profili di lavoro. Un’altra novità è il PixelStudio, disponibile su Pixel9 Pro, che consente la generazione di immagini AI basate su descrizioni testuali, utile per creare illustrazioni personalizzate.

Sul fronte della sicurezza, Scam Detection sfrutta l’AI per identificare tentativi di truffa durante le chiamate e nelle chat su Google Messages, avvisando l’utente in tempo reale. Poi è stata ampliata la funzione SOS via satellite, ora disponibile su tutta la serie Pixel9 e accessibile in nuove regioni. Tra cui Canada, Europa e Regno Unito. Tra le altre novità, il Pixel Watch 3 ha ottenuto anche la certificazione FDA per la funzione Loss of Pulse Detection. In grado di rilevare arresti cardiaci e inviare automaticamente richieste di soccorso. Ancora, la modalità Auto-Bedtime Mode riduce le notifiche durante il sonno, ed ora è disponibile anche su PixelWatch 2.

Un aggiornamento che rivoluziona l’esperienza d’uso

L’aggiornamento di marzo però non si limita solo a miglioramenti software, ma introduce anche nuove funzioni per la fotografia e lo streaming. Pixel Fold può ora registrare video con la funzione Dual Screen Preview. Mentre Pixel9 ProFold include la modalità Add Me, che garantisce che tutti siano presenti nelle foto di gruppo. In più, Pixel Recorder supporta la trascrizione delle registrazioni audio da altri dispositivi, incluso PixelWatch.

Infine, la condivisione della posizione in tempo reale tramite Find My Device è stata potenziata. Essa infatti permette agli utenti di monitorare i propri cari con maggiore precisione. Anche Gboard ha ricevuto un restyling, con un’interfaccia migliorata e una maggiore accuratezza nella digitazione vocale. Insomma, con questo aggiornamento, Google dimostra ancora una volta il suo impegno nell’evoluzione dell’esperienza d’uso. Rendendo i dispositivi Pixel più sicuri, intelligenti e funzionali che mai.