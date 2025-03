Xiaomi 15 Ultra: migliora, ma resta fuori dalla top 10

Il miglioramento rispetto alla generazione precedente è evidente. Ma non basta per entrare nell’élite degli smartphone con la miglior fotocamera. Stiamo parlando del nuovo Xiaomi 15 Ultra. Questo dispositivo recensito da DxOMark, ha ottenuto punteggi superiori rispetto al suo predecessore, soprattutto nello zoom, eppure è ancora lontano dai leader del settore. Il dispositivo si è classificato 13° nel ranking globale e 12° nella categoria Ultra-Premium. Resta così dietro a modelli come il Pixel 8Pro e il Huawei P60 Pro.

Punti di forza e limiti di Xiaomi 15 Ultra

Si tratta di un risultato che da un lato certifica la qualità complessiva del dispositivo. Però dall’altro mostra come alcuni aspetti non siano ancora all’altezza della concorrenza. DxOMark ha evidenziato una resa fotografica eccellente, con un’ottima gamma dinamica e un basso livello di rumore. I video però rappresentano un punto debole. Sembra infatti che la stabilizzazione sia stata giudicata inferiore rispetto a quella dei migliori sul mercato. Come ad esempio l’iPhone 16 Pro Max e il Huawei Pura 70 Ultra.

Uno degli aspetti più apprezzati del nuovo arrivato è sicuramente lo zoom, che ha raggiunto un punteggio record nei test di DxOMark. Il teleobiettivo permette di catturare dettagli nitidi anche a lunghe distanze, confermandosi tra i migliori nel mondo mobile. L’ ultra grandangolare però ha mostrato qualche difficoltà. Presentando una qualità inferiore rispetto ai principali concorrenti. Le foto sono definite “eccellenti” dagli esperti, grazie a colori bilanciati e un’ampia gamma dinamica. In alcune immagini però sembrano dominare alcune variazioni cromatiche calde e una profondità di campo ridotta. Elementi che rendono difficile mantenere a fuoco tutti i soggetti nelle foto di gruppo. In più anche la stabilità negli scatti in serie non è sempre ottimale.

I video, invece, come già detto, rappresentano il vero tallone d’Achille. Pur offrendo un’ottima esposizione e un buon controllo del rumore, perdono terreno su autofocus e stabilizzazione, penalizzando la fluidità delle riprese. Insomma, Xiaomi 15 Ultra si conferma quindi un dispositivo eccellente, ma si richiedono margini di miglioramento.