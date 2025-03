Renault Escape: al via il restyling del SUV

Sono numerosi attualmente i costruttori del settore delle quattro ruote che stanno lavorando sul restyling di una vettura. Tra i tanti non possiamo non parlare della casa automobilistica francese che sta portando avanti un importante lavoro per dare nuova vita alla sua Renault Espace.

Secondo alcune informazioni diffuse finora, l’azienda francese potrebbe portare la nuova Espace al debutto già nel corso del prossimo anno. Nell’attesa non manca chi ha tentato di creare un render provando a immaginare come potrebbero essere le modifiche apportate sul SUV grazie al restyling. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Renault Espace: i dettagli sul restyling

Tanti i progetti su cui la casa automobilistica lavorerà in futuro ma, senza dubbio, tra i più importanti spicca il restyling dedicato alla Renault Espace. Restyling che si tenta già di immaginare con la diffusione di uno speciale render.

Secondo quest’ultimo, la casa automobilistica francese andrà a effettuare delle modifiche ridisegnando il frontale, così da seguire le caratteristiche degli ultimi modelli realizzati. Potrebbe non mancare una nuova calandra e nuovi fari a sviluppo orizzontale con le luci diurne a LED a forma di freccia. Non poche, inoltre, le novità che si aspettano al posteriore. Potrebbero infatti non mancare modifiche ai gruppi ottici, con una nuova grafica.

Se per gli esterni le modifiche potrebbero essere sostanziali, non ci si aspetta lo stesso per gli interni. La casa automobilistica Renault potrebbe infatti decidere di apportare solamente alcuni piccoli cambiamenti senza stravolgere nulla. Sicuramente non mancherà un aggiornamento del sistema infotainment, così come nuovi rivestimenti per offrire ai passeggeri una migliore esperienza a bordo della vettura.

Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questa nuove versione che sicuramente arriverà su strada con l’obiettivo di conquistare nuovi utenti grazie a un design del tutto ridisegnato.