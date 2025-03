Auto elettriche: la rete di ricarica cresce del 75% negli ultimi due anni

Mentre le case automobilistiche fanno di tutto per includere nelle proprie strategie future nuovi modelli di auto elettriche, non mancano le aziende che pensano di investire denaro al fine di ottimizzare la rete di infrastrutture di ricarica presenti sul territorio italiano. Inutile sottolineare l’importante di una rete di ricarica solida e presente in tutta Italia senza differenze sostanziali tra Nord e Sud perché anche questa rappresenta un punto di partenza affinché la mobilità sostenibile possa realmente diventare la protagonista.

Arrivati a questo punto chiedersi a che punto è l’Italia per sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sembra essere indispensabile. Quante sono, dunque, le colonnine presenti in Italia? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i numeri di cui siamo a conoscenza finora grazie a un report effettuato da Motus-E.

Auto elettriche e colonnine di ricarica in Italia

La diffusione delle auto elettriche fa ancora fatica ad avvenire in modo capillare nel nostro Paese e i motivi possono essere tanti, dai costi delle vetture alla scarsa presenza di punti di ricarica sul territorio nazionale. Per avere un’idea più chiara sull’attuale situazione in Italia, Motus-E ha deciso di realizzare un rapporto in cui rende nota la situazione in merito ai punti di ricarica presenti nel nostro Paese a fine 2024.

Analizzando i dati di Motus-E, dunque, si evince che a fine dello scorso anno in Italia i punti di ricarica erano 64.391. Nello specifico, nel corso del 2024 sarebbero stati installati13.713 nuovi punti di ricarica. Numeri che segnano un aumento pari al 27% rispetto al 2023.

Solamente negli ultimi due anni, la crescita delle installazioni ha portato a una crescita del 75%. Inoltre, secondo Motus-E il 47% dei punti installati nel corso del 2024 è veloce e ultraveloce, soluzioni che rendono del tutto ottimizzati i processi e le tempistiche di ricarica agli utenti possessori di un veicolo a zero emissioni.