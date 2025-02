Renault e Geely, partnership per diffondere veicoli green in Brasile

Arriva un’importante novità da parte del mondo delle quattro ruote grazie ad una nuova collaborazione stretta tra la casa automobilistica francese Renault e Geely. Secondo le informazioni recentemente diffuse, la partnership riguarda il mercato brasiliano e, proprio qui, le due realtà si impegneranno al fine di lavorare su veicoli a basse emissioni.

Un obiettivo che non è certamente casuale ma che punta a fare un passo avanti verso una mobilità più sostenibile contribuendo a sostenere il mercato del paese sudamericano. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo nuovo accordo che vede come protagonisti due grandi marchi.

Renault e Geely: insieme per il mercato brasiliano

Attira particolarmente la nuova decisione della casa automobilistica Renault di stringere un importante accordo di collaborazione con l’azienda Geely. Non a caso, la collaborazione di Renault con Geely avverrà mediante la sua divisione Renault do Brasil. Quest’ultimo rappresenterà dunque il punto di riferimento per la distribuzione delle auto elettriche cinese attraverso la propria rete di vendita.

In seguito all’annuncio il CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo, non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio entusiasmo. Al proposito infatti ha ribadito che l’accordo rappresenta un grande risultato considerando che il Gruppo Renault e Geely hanno già fatto molta strada insieme con il lancio di una joint venture in Corea e, con Horse. De Meo ha sottolineato che insieme hanno costruito un rapporto di fiducia e di lavoro efficace. Motivo per cui tutto viene considerato una grande risorsa che è necessario sfruttare oggi con questa nuova cooperazione in Brasile.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai progetti che porteranno avanti Renaul e Geely per il mercato brasiliano. Ancora una volta i costruttori si impegnano al fine di contribuire allo sviluppo del settore delle quattro ruote in tutti i mercati.