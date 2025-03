Samsung Galaxy Z Flip 7: il display esterno sarà ancora più grande

Le anticipazioni sui dispositivi pieghevoli Samsung si susseguono giorno dopo giorno fornendo sempre maggiori dettagli riguardanti le loro caratteristiche. Dopo aver osservato alcune immagini pubblicate in rete, secondo le quali l’azienda non avrebbe apportato particolari modifiche al suo Galaxy Z Flip 7, nuovi render svelano la possibilità che Samsung decida di dotare il suo dispositivo a conchiglia di un display esterno ancora più grande.

Samsung Galaxy Z Flip 7 avrà un nuovo display

I Galaxy Z Flip di Samsung, negli ultimi tempi, sono stati rinnovati esteticamente tramite l’adozione di pannelli sempre più grandi per il display esterno. Quest’anno le anticipazioni confermavano la presenza di un pannello identico a quello presente sul modello attualmente in commercio ma, a quanto pare, potrebbe non essere così.

Le immagini realizzate dal leaker OnLeaks mostrano il presunto Samsung Galaxy Z Flip 7 con un pannello esterno che va a coprire l’intera superficie disponibile, avvolgendo addirittura i due sensori fotografici raggiungendo i 4,00 pollici. Molto probabilmente, dunque, anche le funzionalità eseguibili tenendo lo smartphone chiuso saranno aumentate ma non è ancora chiaro se Samsung interverrà anche su questo.

Finora Samsung non ha fornito indicazioni sulle peculiarità dei suoi prossimi pieghevoli e anche quanto emerso in merito al display non trova conferme ufficiali, ma l’idea che il colosso possa introdurre una tale novità al fine di rendere quanto più interessante il suo dispositivo non è da escludere.

Il lancio dei modelli Galaxy Z avverrà comunque tra parecchi mesi: l’azienda potrebbe tenere il suo apposito Galaxy Unpacked durante il mese di luglio. In questa occasione scopriremo le reali novità degli smartphone pieghevoli realizzati da Samsung così da comprendere la strategia pensata al fine di tenere testa ai rivali. Nel corso delle prossime settimane potrebbero comunque aumentare le informazioni riguardanti i futuri pieghevoli e potremmo avere la possibilità di ottenere conferme o smentite su quanto già trapelato.