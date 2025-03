Esselunga: scoprite ora la SUPER PROMOZIONE sull’iPad APPLE

Ricordate il film di Cenerentola? Quella trasformazione magica che la porta da semplice ragazza a principessa e una zucca in una carrozza? Bene, Esselunga è la vostra fatina tecnologica! Con le sue promozioni sorprendenti e i prezzi da sogno, vi trasformerà in veri re e regine della tecnologia. Basta con le attese e i dubbi. Siete pronti a trovare il dispositivo perfetto per voi? Che siate a caccia di un nuovo tablet o di uno strumento per il lavoro, Esselunga ha sempre qualcosa di straordinario da offrirvi. E no, non c’è bisogno di scarpette di cristallo, ma solo di una visita in negozio per scoprire le occasioni che vi attendono. Entrare da Esselunga è come aprire una porta su un mondo di possibilità: tecnologia, qualità e convenienza, tutto in un unico luogo.

L’OFFERTA APPLE da Esselunga da non farsi scappare

Avete bisogno di un tablet versatile, perfetto sia per il lavoro che per lo svago? L’Apple iPad 9 è ciò che fa per voi. Con un display Retina da 10,2 pollici, offre immagini nitide e colori vividi, ideali per chi ama lavorare o guardare film in alta definizione. La fotocamera frontale da 12 megapixel è un’altra chicca da non sottovalutare: videochiamate e selfie di qualità superiore, tutto da Esselunga a 269 euro!

Altra sorpresa? Il device possiede il processore Apple A13 Bionic. Questo tablet garantisce una velocità fulminea, grazie al suo chip performante e alla memoria da 64 GB. Perfetto per chi vuole fare di più, in meno tempo. E non dimenticate le sue dimensioni compatte! Soli 25 x 17,4 x 0,75 cm, che lo rendono comodo da portare ovunque. Le sorprese non finiscono qui! Grazie al Bluetooth 4.2 e alla luminosità di 500 cd/m², l’Apple A13 Bionic è perfetto per chi vuole rimanere connesso e godersi ogni dettaglio sullo schermo. Tecnologia, eleganza e convenienza vi attendono da Esselunga. Non perdete l’occasione di avere tutto questo tra le mani! Correte qui sul sito per i dettagli di questa ed altre promo Esselunga.