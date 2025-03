Amazon DIMEZZA il prezzo di TP-Link RE450, ora costa pochissimo

Il nuovo prezzo applicato da Amazon sul TP-Link RE450, il ripetitore wireless di ottima qualità generale, vi farà letteralmente strabuzzare gli occhi, rappresenta una delle migliori occasioni per spendere relativamente poco, ed avere allo stesso tempo la possibilità di godere di prestazioni di livello superiore alla media del settore.

Il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo nasce per estendere la rete WiFi di casa, di conseguenza deve essere collegato direttamente ad una presa a muro, e con la fruizione delle sue antenne, è possibile appunto ripetere il segnale estendendolo verso aree completamente differenti. La versione in vendita è l’AC1750, di conseguenza supporta al massimo una velocità di connessione di 1750Mbps, ciò sta a significare che tecnicamente può essere anche utilizzato per estendere reti fibra superiori al gigabit.

Approfittate dei codici sconto Amazon gratis che potete avere in esclusiva sul canale Telegram dedicato alle migliori offerte del momento, i prezzi sono crollati solo in questi giorni.

Ripetitore wireless TP-Link in sconto folle su Amazon

Volete acquistare un ripetitore wireless spendendo relativamente poco? siete nel posto giusto, il TP-Link RE450 fa al caso vostro con un prezzo di vendita che oggi si aggira attorno ai 46,99 euro, contro i 59,90 euro previsti in origine, un risparmio del 22% applicato in modo totalmente automatico in fase d’acquisto sulla pagine ufficiale. Se volete effettuare l’ordine, premete subito qui.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, dato il prezzo relativamente esiguo, il ripetitore wireless permette di creare una rete WiFi dual-band, ciò sta a significare che parliamo di 2,4 e 5GHz, in modo da poter raggiungere fino a 1300Mbps su 5GHz e 450Mbps su 2,4GHz. Disponibile solo nella sua colorazione bianca, il device raggiunge dimensioni tutt’altro che elevate, con nella parte anteriore un grande unico pulsante da premere per riuscire a raggiungere le funzioni più importanti e velocizzare ad esempio il pairing.