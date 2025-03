Volkswagen, svelati dettagli sulla Golf GTI elettrica

Sono tante le novità che attirano dall’industria automotive ma attirano particolarmente l’attenzione le nuove proposte del costruttore di Wolfsburg. Non a caso, infatti, Volkswagen svela a tutti gli appassionati del marchio alcuni nuovi progetti che saranno sviluppati nel corso dei prossimi anni.

Al lavoro, dunque, una nuova Golf elettrica che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2028 con il modello alla cui base troverà spazio la piattaforma SSP. Ci sarà anche una GTI elettrica. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora in merito.

Volkswagen Golf GTI: i dettagli

Tempo di novità importanti per la casa automobilistica Volkswagen che parla delle novità su cui lavorerà nei prossimi mesi. E’ stato proprio il numero uno di Volkswagen, Thomas Schäfer, a rendere noti alcuni dettagli in merito alla futura Golf GTI elettrica.

Particolare l’attenzione che il numero uno del marchio di Wolfsburg ha voluto porre sull’importanza di un’esperienza di guida eccellente. Al proposito, Thomas Schäfer ha sottolineato che grazie all’utilizzo di sistemi come il torque splitter si può lavorare al fine di ottimizzare quella che è la dinamica di guida della GTI elettrica.

Secondo quanto diffuso, dunque, la GTI arriverà sul mercato presentandosi come una soluzione del tutto differente rispetto ai modelli sportivi del marchio GTX.

Thomas Schäfer ci parla infatti di un marchio iconico e, sottolinea, che l’idea di perderlo in futuro è semplicemente assurda. Ecco perché l’azienda ha deciso di mettersi al lavoro per capire come portare la GTI nel futuro. Il numero uno di Volkswagen ha infatti aggiunto che la GTI non è necessariamente il rombo del motore, ma è uno stile di vita ed è una sensazione.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della casa automobilistica tedesca in merito ai suoi progetti che puntano a portare su strada nuovi modelli con ottime prestazioni e a zero emissioni.