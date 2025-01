Negli ultimi mesi, il segmento degli smartphone rugged ha visto una crescente attenzione grazie all’equilibrio tra resistenza e design più moderno. Tra questi, il Realme C75 si distingue come un dispositivo innovativo, capace di unire l’estetica sottile e minimalista alla robustezza tipica dei rugged phone.

Dopo averlo testato per oltre due settimane, siamo pronti a raccontarvi tutto ciò che offre questo interessante smartphone.

Design e materiali

Il Realme C75 sorprende subito per il suo design. Con linee sottili e un profilo squadrato, il dispositivo si presenta elegante e ben rifinito, una caratteristica insolita per un rugged phone. La trama ruvida della scocca offre una sensazione piacevole al tatto e garantisce un grip eccellente, utile per evitare scivolamenti accidentali.

Sul frame inferiore troviamo la porta USB-C per la ricarica, uno speaker potente, un cassetto per le nano SIM sul lato sinistro e, a destra, il tasto di accensione (che funge anche da lettore di impronte digitali) e il bilanciere del volume. Le dimensioni compatte lo rendono maneggevole e pratico, pur nascondendo una batteria da quasi 6000 mAh, un dettaglio notevole per un dispositivo con queste proporzioni.

Display e audio

Il Realme C75 monta uno schermo LCD da 6,72 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e un refresh rate di 90 Hz. Sebbene non sia un pannello AMOLED, garantisce una buona resa visiva con colori vivaci e un’esperienza fluida grazie alla frequenza di aggiornamento elevata.

Per quanto riguarda l’audio, il dispositivo è dotato di uno speaker che utilizza un avanzato algoritmo per aumentare la potenza sonora fino al 400%. Questo si traduce in un volume elevato e chiaro, ideale per l’ascolto di contenuti multimediali in ambienti rumorosi. Tuttavia, la qualità dei bassi è modesta, una limitazione comprensibile vista la fascia di prezzo.

Prestazioni e batteria

Sotto il cofano, il Realme C75 è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G92 Max, 8 GB di RAM (espandibili virtualmente) e uno storage interno di 128 GB o 256 GB. Le prestazioni sono adeguate per un utilizzo quotidiano senza particolari pretese: navigazione web, social media e applicazioni leggere funzionano in maniera fluida. Tuttavia, il multitasking intenso o il gaming pesante possono mettere in difficoltà il dispositivo.

Il vero punto di forza è la batteria da 5828 mAh, che offre un’autonomia eccellente. Con un uso moderato, è possibile coprire due giorni pieni senza necessità di ricarica. Anche con un utilizzo intenso, come gaming continuo o streaming video, il dispositivo riesce a garantire 7-8 ore di schermo attivo, rendendolo ideale per chi cerca una lunga durata.

Comparto fotografico

Sul retro, il Realme C75 presenta tre obiettivi, ma solo uno è effettivamente una fotocamera principale: un sensore da 50 megapixel. Gli altri due sono sensori di supporto. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, pensata principalmente per selfie occasionali o videochiamate.

La qualità delle foto è accettabile in condizioni di buona illuminazione, con immagini ben contrastate e una discreta resa cromatica. Tuttavia, in ambienti poco illuminati o di notte, gli scatti risultano poco dettagliati e difficili da stabilizzare, soprattutto se si utilizza lo zoom. Per foto diurne e situazioni non troppo impegnative, il Realme C75 si comporta comunque in maniera soddisfacente grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che ottimizzano gli scatti.

Prezzi e conclusioni

Il Realme C75 è disponibile in due varianti di memoria:

Inoltre, dal 21 gennaio al 4 febbraio 2025, è possibile acquistarlo in promozione:

Si tratta di prezzi estremamente competitivi considerando le caratteristiche offerte. Il Realme C75 è un rugged phone che rompe gli schemi, combinando resistenza, eleganza e portabilità. Non è progettato per offrire prestazioni di punta, ma se cercate un dispositivo robusto e versatile per un uso quotidiano o lavorativo, è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione.

Pro:

Design sottile e minimalista;

Elevata resistenza a liquidi e urti;

Batteria dalla lunga autonomia;

Prezzi competitivi;

Contro: