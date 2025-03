Nuovi dispositivi Tecno: AI, laptop e smartwatch al MWC

Tecno è tornata a fare parlare di sé al Mobile World Congress 2025, ma questa volta lo ha fatto in modo un po’ più misterioso. Invece di svelare subito tutto, il brand cinese ha preferito lanciare dei teaser che ci hanno lasciato con più domande che risposte. Al centro di questo pre-annuncio c’è la nuova serie Camon 40, che si preannuncia come una vera e propria novità, con caratteristiche basate sull’AI. Tecno ha infatti collaborato con la compagnia DeepSeek per sviluppare una suite chiamata Tecno AI, che includerà alcune funzioni davvero interessanti, come l’AI Image Creation, l’AI Call Assistant, l’AI Writing e il loro assistente personale Ella. Una delle chicche che più ha attirato la curiosità è la funzionalità Circle to Search, ma di dettagli completi dovremo ancora aspettare.

Tecno rivoluziona il MWC 2025

Oltre a questi smartphone, Tecno ha alzato il sipario anche su una serie di accessori davvero interessanti. Cominciamo dal Watch GT1, un indossabile che punta tutto sul monitoraggio della salute, definito dal brand un “personal trainer da polso”. L’idea è quella di farlo diventare l’assistente AI perfetto per chi ama stare in forma, ma non solo: con la cancellazione del rumore fino a 45 dB e una durata della batteria di 50 ore, sembra promettere bene anche per chi cerca qualcosa di più dal punto di vista delle performance.

Poi ci sono gli auricolari True 2 TWS. La parte più interessante? La cancellazione attiva del rumore, che arriva a ben 45 dB, oltre a una batteria che arriva a ben 50 ore di autonomia. Non male, vero? Tecno sa bene come catturare l’attenzione, e questi auricolari sembrano uno dei suoi colpi più azzeccati.

E non è tutto: la casa cinese ha lanciato anche una serie di laptop. Il più interessante? Il Megabook S14, che si vanta di essere il laptop OLED più leggero del settore, con uno schermo da 14 pollici e una risoluzione da 2,8K. E se il peso ti preoccupa, sappi che il suo corpo pesa solo 899 grammi, un dettaglio che sicuramente farà felici i frequentatori di Starbucks o chiunque ami portarsi dietro il computer senza sentirne il peso. Se invece cerchi qualcosa di ancora più leggero, c’è il Megabook T14 Air, che con 999 grammi è praticamente in grado di volare, grazie anche al suo corpo in lega di magnesio.

Dai pieghevoli agli orologi smart

Ma il pezzo forte di questa presentazione non riguarda solo smartphone e dispositivi indossabili: Tecno sta lavorando a qualcosa di davvero futuristico, come gli occhiali AI che, tra le altre cose, potrebbero includere una versione AR (realtà aumentata). Anche qui, però, non ci sono ancora dettagli concreti, quindi per ora dobbiamo affidarci solo alle immagini e a quelle poche informazioni trapelate.

E poi ci sono i concept per il futuro: Phantom Ultimate 2, che si propone come il primo tri-fold al mondo, con uno spessore di soli 11 millimetri. Una vera rivoluzione per chi sogna dispositivi che si piegano come un foglio di carta. E se pensi che i pieghevoli siano già una novità, Tecno va oltre con il V Fold2 5G, che è il primo pieghevole con comunicazione satellitare globale.

Per chi ama gli smartphone ultrasottili, arriva Tecno Spark Slim, con uno spessore di 5,75 mm, che entra di diritto nella categoria degli smartphone ultra-slim. E, se volete proprio spingervi al limite, c’è anche una tecnologia fotocromatica che potrebbe far cambiare colore alla scocca dello smartphone quando esposto al sole.

Insomma, Tecno non sembra aver paura di sognare in grande e, tra innovazioni strabilianti e dispositivi futuristici, ci promette un 2025 ricco di sorprese. Staremo a vedere!