Tecno Spark Slim sarà lo smartphone più sottile di sempre

Mentre Samsung ed Apple si dichiarano guerra per ottenere il primato dello smartphone più sottile di sempre, Tecno annuncia l’arrivo della sua ultima novità e spiazza tutti i rivali. L’azienda ha già mostrato il suo Tecno Spark Slim presentandolo come lo smartphone più sottile del mondo.

Il prototipo sarà mostrato ufficialmente al MWC 2025, che si terrà dal 3 al 6 marzo. In questa occasione l’azienda permetterà di osservare attentamente il suo dispositivo, per il quale potremmo comunque attendere ancora un po’ prima di assistere alla sua commercializzazione.

Tecno Spark Slim batte Samsung e Apple: ecco le specifiche tecniche

La tendenza di quest’anno sembra essere la sottigliezza. Da tempo circolano in rete notizie riguardo l’impegno di Apple nella realizzazione di un iPhone 17 Air, un melafonino che farà del design ultra sottile il suo punto di forza; e dell’intenzione di Samsung di precedere il colosso di Cupertino con il lancio di un Samsung Galaxy S25 Edge, che potrebbe avvenire nel mese di aprile. A fare la differenza saranno le tempistiche e i millimetri. I due dispositivi si differenzieranno l’uno dall’altro per via di pochissimi millimetri che decreteranno il vincitore della nuova sfida, ma un terzo rivale potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente.

Tecno, azienda nata nel 2006 in Cina, ha già rivelato alcune specifiche tecniche del suo Tecno Spark Slim, preannunciando che si tratterà di un dispositivo sottilissimo. Il suo spessore sarà di soli 5,75 mm e nonostante ciò sarà comunque in grado di ospitare una batteria 5200 mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 45 W. Il display raggiungerà i 6,78 pollici, sarà un pannello AMOLED curvo con refresh rate a 144 Hz. Sul retro dello smartphone sarà presente un modulo fotografico particolare, dotato di due sensori da 50 MP ciascuno.

Non è ancora chiaro quando l’azienda commercializzerà lo smartphone e probabilmente Samsung riuscirà a precederla rilasciando il suo Galaxy S25 Edge il 16 aprile, mentre Apple attenderà settembre e l’arrivo degli iPhone 17 per svelare il suo modello Air. Durante la MWC Tecno mostrerà comunque il suo smartphone permettendoci di osservare nel dettaglio le sue peculiarità.