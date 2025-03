Apple iPhone 17: in arrivo un cambiamento “controverso”

Di recente, sono emerse nuovi dettagli riguardo i dispositivi Apple. In particolare, si fa riferimento ai presunti file CAD riguardanti iPhone 17. Tra le indiscrezioni più interessanti spiccano quelle che riguardano il design del modulo fotografico dei modelli Pro e Pro Max. Quest’ultimo vedrà un cambiamento importante rispetto ai modelli precedenti. A quanto pare, Apple abbandonerà il classico layout quadrato per optare per una disposizione orizzontale. Quest’ultima si estenderà lungo tutta la parte superiore della scocca. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’aspetto della linea del dispositivo Apple.

Apple: le indiscrezioni sui nuovi iPhone 17

I file CAD, condivisi da Sonny Dickson tramite il social X, non solo confermano il design inedito del modulo fotografico per i modelli Pro. Svelano anche un modello totalmente nuovo: l’iPhone 17 Air. Tale modello si presenta come una versione più sottile ed elegante, e potrebbe sostituire l’attuale iPhone 17 Plus. Il nuovo modello Air di Apple si distingue per un modulo fotografico che, come nei modelli Pro, si sviluppa orizzontalmente. In questo caso però con una configurazione diversa. Mentre gli iPhone 17 standard e i modelli Pro avranno configurazioni con più fotocamere, l’Air avrà un solo obiettivo posizionato sulla sinistra. Con i sensori allineati a destra.

Per i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max, la novità principale riguarda la disposizione delle fotocamere, che saranno disposte a triangolo inclinato. Sempre nella parte superiore della scocca. A fianco delle tre lenti, troveranno posto anche i sensori aggiuntivi come il flash, i microfoni e il LiDAR, spostati nella porzione destra del modulo fotografico. Non è ancora chiaro se tale cambiamento risponda a esigenze pratiche o se si tratti semplicemente di una scelta estetica. In ogni caso, per chi dovesse non apprezzare tali modifiche, l’iPhone 17 standard dovrebbe mantenere il design tradizionale. Ovvero simile a quello dell’attuale iPhone 16. Ciò permette agli utenti di scegliere il modello Apple che meglio si adatta alle proprie preferenze. Senza dover fare compromessi sull’estetica o le funzionalità.