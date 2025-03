Google Translate si evolve con l’intelligenza artificiale

Google è pronto a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il suo traduttore. In che modo ? Attraverso un aggiornamento imminente che introdurrà una funzionalità basata sull’IA. La quale sarà progettata per offrire traduzioni più precise e personalizzabili.

Secondo quanto riportato da Android Authority, un’analisi dell’ultima versione dell’APK di Google Translate ha rivelato la presenza di una nuova opzione ancora in fase di sviluppo. Grazie a questa innovazione, l’app non si limiterà più a tradurre il testo. Ma offrirà strumenti per comprenderne meglio il significato e il contesto.

Google Translate: un’interazione più avanzata e personalizzata

Una delle principali novità di Google Translate riguarda il pulsante “Chiedi un follow-up”. Tasto che comparirà sotto la traduzione effettuata. Toccandolo, gli utenti potranno accedere a una serie di opzioni che permetteranno di approfondire la comprensione del testo tradotto. Non si tratterà solo di una spiegazione linguistica, ma di un supporto più ampio. È previsto infatti il rilascio di informazioni sul contesto culturale e sulle scelte stilistiche dell’IA.

Oltre a ciò, sarà possibile modificare il tono della traduzione. Potrete renderlo più formale o informale semplificandolo o scegliendo varianti regionali. Tale livello di personalizzazione sarà particolarmente utile per chi utilizza Google Translate in ambito lavorativo o accademico. In cui la precisione e l’adattabilità del linguaggio sono fondamentali. Un altro aspetto interessante sarà la possibilità di ascoltare la pronuncia del testo tradotto e di lasciare un feedback sulla qualità della traduzione. L’AI, infatti, continuerà a migliorarsi basandosi sulle valutazioni dei suoi utilizzatori.

Al momento, questa funzione è stata individuata nella

versione 9.3.78.731229477.7 dell’app, ma non è ancora disponibile al pubblico. Gli esperti di Android Authority, però, sono riusciti ad attivarla in anteprima. Per poi documentarne il funzionamento in un video dimostrativo. Non è ancora chiaro quando Google rilascerà ufficialmente l’aggiornamento. È probabile che arrivi nei prossimi mesi. Gli interessati alle nuove tecnologie linguistiche faranno bene a tenere d’occhio gli sviluppi di GoogleTranslate.