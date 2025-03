Ferrari Elettrica: il futuro dell’automobilismo è già arrivato?

La curiosità è alle stelle. Ferrari sta per lanciarsi nel mondo delle auto elettriche, un terreno nuovo per il leggendario marchio di Maranello. Il nome, fino ad oggi sconosciuto, potrebbe però essere già deciso. Secondo alcune indiscrezioni, Ferrari Elettrica sarebbe il nome scelto per la prima BEV della Casa. Un nome che richiama direttamente il concetto di innovazione e futuro, senza rinunciare all’essenza del Cavallino Rampante, semplice e diretto. Non è la prima volta che Ferrari si affida a denominazioni legate ai motori e lo ricordiamo con il nome “12Cilindri”, scelto per una delle sue supercar recenti. In fondo, perché non proseguire su questa strada, dove il propulsore è sempre protagonista?

Questa decisione, se confermata, non sarebbe dunque sorprendente. Ferrari ha sempre avuto un legame stretto con le sue motorizzazioni ed ora la rivoluzione elettrica non può che portare con sé un nome che ne parli. Ma come la accoglierà il pubblico? L’idea di vedere una Ferrari senza il rombo del motore tradizionale è qualcosa che pochi si sarebbero aspettati. Eppure, il cambiamento è alle porte e si preannuncia epocale. Il debutto avverrà il 9 ottobre e il Capital Markets Day diventerà l’occasione perfetta per scoprire le nuove frontiere della mobilità, marchiate Ferrari.

Un progetto Ferrari in continuo sviluppo

Non è solo il nome a tenere in sospeso gli appassionati. Il progetto della Ferrari, indicato con il codice F244, è in fase avanzata. Le foto spia, scattate in Nord Europa, mostrano un modello che sembra essere più di una semplice anticipazione. La carrozzeria provvisoria, che riprende quella della Maserati Levante, lascia intravedere forme più compatte e simili a un crossover. Non una Ferrari tradizionale, ma una nuova visione di auto sportiva. Potrebbe sembrare un azzardo, ma non è così. La Ferrari Purosangue ha già fatto un passo in questa direzione, quindi la via del crossover sembra non solo possibile, ma anche strategica.

La piattaforma sarà nuova, progettata per ospitare i motori sviluppati internamente da Ferrari, che promettono prestazioni sorprendenti, in un silenzio mai visto prima. Ma cosa ci riserverà veramente questa Ferrari Elettrica? Difficile immaginare con certezza. Una cosa è certa: sarà il futuro a parlare e il suono che emetterà questa vettura sarà, senza dubbio, il simbolo di qualcosa di nuovo. Forse avremo solo silenzio? O forse un sound dedicato? Non rimane che aspettare il 9 ottobre per scoprirlo.