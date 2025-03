Google: ora è più semplice rimuovere i dati personali dai risultati di ricerca

Adesso sarà più semplice rimuovere i propri dati personali dai risultati di ricerca di Google. Un nuovo aggiornamento del colosso americano permetterà agli utenti di monitorare costantemente le loro informazioni sensibili, così da essere avvisati nel momento in cui dovessero comparire nei risultati di ricerca. Basteranno pochi passi per riuscire ad eliminare i propri dati dal web, proprio come desideravano le persone quando hanno fatto scattare i primi campanelli d’allarme.

Attualmente c’è però da specificare che la funzionalità è disponibile solo all’estero e non ancora in Italia, per cui bisognerà ancora attendere.

Un controllo più semplice sui propri dati

L’obiettivo di Google era quello di garantire agli utenti un controllo maggiore delle proprie informazioni personali sensibili che si vedono sul web. Ora tutti potranno registrare i propri dati in un elenco di monitoraggio e nel caso in cui le informazioni registrate dovessero entrare a far parte dei risultati di ricerca, gli utenti stessi riceveranno una notifica da parte di Google.

Tutto funzionerà in maniera molto semplice, con un menu che compare in corrispondenza dei tre puntini di fianco al risultato di ricerca. Una volta cliccato su quei tre puntini, ci sarà una voce che permetterà all’utente di cancellare i dati. Ovviamente le richieste per la rimozione potranno riguardare alcune categorie principali tra le quali trovate queste in basso:

Informazioni personali : include dati di contatto o casi di doxxing;

: include dati di contatto o casi di doxxing; Rimozione di contenuti illegali : per violazioni di copyright o materiale non consentito;

: per violazioni di copyright o materiale non consentito; Aggiornamento di risultati obsoleti: utile se un sito ha già modificato o eliminato il contenuto, ma il risultato continua a essere visibile su Google.

A quanto pare ci sarà bisogno di attendere un po’ in quanto la funzione è disponibile al momento solo in alcuni paesi. Google non ha inserito l’Italia nell’elenco di quelli supportati, per cui ci sarà un’espansione progressiva proprio durante i prossimi mesi.