AMD Radeon RX 9070: rilasciate le caratteristiche ufficiali

Di recente sono emersi diversi rumor riguardo il lancio delle nuove schede video AMD Radeon RX 9000. Ora, è arrivata finalmente la conferma ufficiale da parte dell’azienda. L’annuncio ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati di gaming e professionisti. Le nuove GPU promettono di alzare l’asticella nelle prestazioni grafiche. Ciò grazie all’integrazione di tecnologie all’avanguardia. In particolare, per il supporto all’intelligenza artificiale.

Nuove schede AMD: ecco i dettagli

La serie RX 9000 si propone di sfidare direttamente le schede NVIDIA. In particolare le GeForce RTX della serie 70. Lo scopo è presentare una proposta potente e conveniente per il gaming in 4K. Il tutto senza far lievitare troppo il prezzo. L’architettura RDNA4, la più avanzata di AMD, porta con sé importanti novità. I core dedicati al ray tracing di terza generazione offrono un incremento del throughput raddoppiato rispetto alla generazione precedente. Mentre i nuovi core AI di seconda generazione permettono di ottenere prestazioni straordinarie. Con miglioramenti importanti sia in operazioni a precisione FP16 che in INT8. Grazie a tale innovazioni, le RX 9000 sono in grado di gestire con facilità le applicazioni più complesse. Inclusi i giochi moderni con tecnologie avanzate come il ray tracing.

Entrambe le schede della serie RX 9000 sono equipaggiate con 16 GB di memoria GDDR6. Un valore che si distingue dalla concorrenza. In particolare, dalle schede NVIDIA che si fermano a 12 GB sulla 5070 “base”. Il bus di memoria rimane invariato tra i due modelli, con frequenze operative che variano lievemente. Ciò senza sacrificare le performance complessive.

Un altro punto di forza delle nuove schede AMD è rappresentato dall’FSR 4.0. Quest’ultimo sfrutta l’AI per ottenere un incremento del frame rate fino a 3,5 volte rispetto ai metodi tradizionali. AMD ha già promesso che 30 titoli supporteranno FSR 4.0 al lancio. Con l’obiettivo di arrivare a 75 giochi compatibili entro la fine dell’anno. Tale nuovo sistema promette di elevare ulteriormente l’esperienza di gioco. Rendendo le RX 9000 un’opzione irresistibile per i gamer che cercano performance elevate a prezzi competitivi.

Infine, il punto cruciale per il successo delle schede di AMD sarà il prezzo. Negli Stati Uniti, la RX 9070 potrebbe partire da 549 dollari. Mentre la RX 9070 XT a 599 dollari. Se tali prezzi verranno confermati, la proposta di AMD potrebbe fare breccia nel mercato. Non resta che aspettare il 6 marzo, data ufficiale di lancio, per vedere come le nuove schede AMD si comporteranno nel settore.