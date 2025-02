Automobili Lamborghini, nuovo record di vetture consegnate nel 2024

Automobili Lamborghini ha chiuso il 2024 con un nuovo record di vetture consegnate. Con un totale di 10.687 unità, l’azienda di Sant’Agata Bolognese fa registrare un incremento del 6% rispetto al 2023, stabilendo così il nuovo primato.

La Casa del Toro è orgogliosa di questo risultato che conferma la fiducia da parte dei propri clienti nella strategia intrapresa dal brand per posizionarsi nel segmento delle supersportive di lusso. Infatti, l’azienda sta registrando numeri in continua crescita da anni e, con la gamma vetture in aumento, ci si aspetta che le percentuali di crescita possano aumentare ancora.

I risultati del 2024 sono stati commentati da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini in maniera molto positiva. L’AD ha dichiarato: “Il 2024 è stato un anno di crescita continua per Automobili Lamborghini, in linea con il trend positivo degli ultimi anni, un risultato che testimonia il legame sempre più forte con i nostri clienti e l’interesse crescente delle nuove generazioni verso il brand”.

Winkelmann ha confermato che l’introduzione dei nuovi modelli creati da Automobili Lamborghini è stata accolta con straordinario consenso da parte del pubblico. I numeri in crescita confermano l’impegno del brand nel creare prodotti di eccellente qualità e dall’elevata desiderabilità.

Le consegne sono aumentate in tutti i principali mercati di riferimento con un incremento del 6% nell’area EMEA, del 7% nelle Americhe e del 3% nella regione APAC. La rete di vendita, che conta 186 dealer in 56 mercati è stata fondamentale per raggiungere questi risultati.

Tuttavia, le protagoniste sono sempre le supercar. Automobili Lamborghini ha presentato alcuni modelli iconici come la Revuelto che conta ordini fino al 2026, la Huracán in tutte le sue varianti le cui consegne sono pianificate anche per il 2025, senza dimenticare la gamma Urus.

A questo si aggiunge anche l’impegno nella strategia Direzione Cor Tauri per la transizione verso la mobilità elettrica. La presentazione della Temerario è solo uno dei passaggi che porterà Automobili Lamborghini a diventare un brand automotive completamente elettrificato.