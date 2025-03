AVM, al MWC 2025 con soluzioni per 5G, fibra ottica e Wi-Fi-Mesh

Non potevano mancare le novità di AVM al Mobile World Congress 2025 di Barcellona. Novità che vanno ad ampliare il panorama della connettività domestica con grazie al lancio di una serie di soluzioni in grado di ottimizzare non solo la potenza della fibra ottica ma anche del 5G e del Wi-Fi Mesh.

Non dimentichiamo che al giorno d’oggi sono sempre più frequenti problemi legati alla connettività e, proprio per questo motivo, AVM sorprende tutti. Scopriamo dunque quali sono state le novità svelate in occasione del MWC.

AVM: le novità al MWC 2025

Non passa inosservata la presentazione del nuovo FRITZ!Box 5690 XGS. Non si tratta infatti di un semplice router, bensì di una soluzione che stravolge le attuali generazioni in una prospettiva di tecnologia all’avanguardia. Questo dispositivo, infatti, consente di raggiungere una velocità fino a 10 Gbit/s direttamente sulla rete in fibra ottica.

Presentato anche il nuovo FRITZ!Box 4690, una soluzione che senza alcun dubbio trasforma, facendo un passo avanti concreto, le prestazioni Wi-Fi grazie alla presenza della tecnologia Wi-Fi 7 e a una porta WAN da 10 Gbit/s.

Andando oltre le tradizionali soluzioni con cavo, AVM svela al pubblico il FRITZ!Box 6860 5G, con cui offre agli utenti una soluzione ottimale per poter sfruttare al massimo le reti mobili di ultima generazione. Non a caso, tale dispositivo raggiunge una velocità fino a 1,3 Gbit/s ed è dotato di Wi-Fi 6.

Tra i tanti progetti su cui AVM ha lavorato ci sono anche i nuovi FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700. Due soluzioni che vengono presentate per essere primi ripetitori dotati di compatibilità con il Wi-Fi 7. Anche in questo caso lo scopo è stato di proporre agli utenti soluzioni in grado di migliorare l’esperienza di connessione con due dispositivi in grado di estendere la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa.

Infine, particolare attenzione per il FRITZ!Mesh Set 4200, un sistema completo che include il FRITZ!Repeater 3000AX con tecnologia Wi-Fi 6.

Purtroppo non si hanno informazioni in merito ai costi e alle tempistiche per l’arrivo sul mercato di questi nuovi dispositivi AVM.