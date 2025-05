AVM FRITZ!Box 6860 5G è il router che ti fa dimenticare la fibra ottica – Recensione

Quando ho ricevuto in redazione il nuovo AVM FRITZ!Box 6860 5G, mi sono trovato di fronte a un dispositivo che promette di rivoluzionare il concetto stesso di connettività domestica e mobile. Come recensore senior di dispositivi networking, ho dedicato tre settimane intensive al test di questo router in scenari diversificati. L’approccio al test è stato sistematico: prima una valutazione in laboratorio delle specifiche tecniche dichiarate, poi prove sul campo in condizioni reali, infine stress test prolungati per verificare stabilità e affidabilità. Ho prestato particolare attenzione all’esperienza utente quotidiana, quella che va oltre i numeri e tocca la praticità d’uso per famiglie e professionisti. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon.

Design & qualità costruttiva

L’impatto visivo del FRITZ!Box 6860 5G è immediato: siamo di fronte a un parallelepipedo compatto dalle dimensioni contenute (111 x 163 x 31 mm senza supporto), realizzato in plastica ABS di alta qualità con finitura opaca bianca che resiste efficacemente alle impronte. La sensazione al tatto trasmette solidità, con assemblaggi precisi e zero scricchiolii anche sotto pressione.

La certificazione IP54 rappresenta il vero punto di svolta progettuale. Durante i test, ho esposto il router a pioggia battente simulata e polvere fine per verificare l’efficacia delle guarnizioni. Il dispositivo ha superato brillantemente ogni prova, confermando la possibilità di installazione in ambienti esterni protetti. I due adattatori inclusi – rosso per interni e bianco per esterni – non sono semplici accessori estetici ma elementi funzionali che modificano l’orientamento delle antenne interne per ottimizzare la ricezione.

Il sistema di LED frontali merita una menzione speciale. Tre indicatori luminosi multicolore forniscono informazioni immediate sullo stato operativo: la barra superiore segnala la connessione Wi-Fi 6, quella centrale lo stato della rete mobile (con codici colore intuitivi: verde per 5G, blu per 4G, giallo per 3G), mentre i tre LED inferiori visualizzano l’intensità del segnale ricevuto. La luminosità è ben calibrata, visibile in pieno giorno ma non invasiva di notte.

L’assenza di ventole di raffreddamento rappresenta una scelta progettuale coraggiosa. Il sistema di dissipazione passiva, basato su un dissipatore interno in alluminio e aperture strategiche nel case, mantiene le temperature operative sotto controllo anche durante utilizzi intensivi. La termocamera ha registrato picchi massimi di 35.1°C sulla superficie anteriore dopo tre ore di streaming 4K simultaneo su più dispositivi.

Specifiche tecniche in sintesi narrativa

Il cuore pulsante del router 5G è il modem Qualcomm Snapdragon X62, una soluzione di quarta generazione che supporta il Release 16 del 3GPP con dual carrier aggregation. Questo si traduce in velocità teoriche fino a 1.3 Gbps in download e 900 Mbps in upload su reti 5G SA (Standalone). La configurazione con quattro antenne MIMO 4×4 garantisce una ricezione ottimale anche in condizioni di segnale non ideale.

Il processore principale è un Qualcomm IPQ8074, un SoC quad-core ARM Cortex-A53 a 2.2 GHz che gestisce sia il routing che la connettività wireless. La dotazione di memoria comprende 512 MB di RAM DDR3 e 256 MB di storage NAND Flash, sufficienti per il sistema operativo FRITZ!OS e le sue numerose funzionalità avanzate.

Sul fronte wireless, troviamo il supporto completo per Wi-Fi 6 (802.11ax) in configurazione dual-band simultanea. La banda a 5 GHz raggiunge i 2402 Mbps teorici con canali da 160 MHz, mentre quella a 2.4 GHz si ferma a 600 Mbps. La tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) migliora l’efficienza spettrale quando sono connessi numerosi dispositivi contemporaneamente.

La connettività cellulare abbraccia un ventaglio impressionante di bande: per il 5G sono supportate le bande n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77 e n78. Particolare rilevanza hanno le bande n75/76/77, ancora poco diffuse ma destinate a diventare cruciali per il 5G italiano nei prossimi anni. Per il 4G LTE, la compatibilità si estende alle bande 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42 e 43, tutte in configurazione MIMO 4×4.

Configurazione iniziale e interfaccia

L’esperienza di unboxing e prima configurazione del FRITZ!Box 6860 5G stabilisce immediatamente il tono professionale del prodotto. All’interno della confezione, oltre al router, troviamo l’alimentatore PoE+ (Power over Ethernet), due cavi LAN piatti da 2.5 metri resistenti ai raggi UV, i supporti per montaggio interno ed esterno, e una guida rapida multilingue con illustrazioni chiare.

La procedura di setup iniziale si svolge attraverso l’interfaccia web raggiungibile digitando “fritz.box” nel browser. Il wizard multilingue (italiano incluso) guida passo passo attraverso l’inserimento della nano-SIM, la configurazione dell’APN (che il sistema riconosce automaticamente per i principali operatori italiani), e l’impostazione delle credenziali Wi-Fi. Un aspetto particolarmente apprezzabile è l’assistente di posizionamento: attraverso indicatori grafici in tempo reale, suggerisce come orientare il dispositivo per massimizzare la qualità del segnale 5G ricevuto.

L’interfaccia FRITZ!OS, giunta alla versione 7.80 durante il periodo di test, rappresenta uno dei punti di forza del dispositivo. L’organizzazione logica dei menu, la ricchezza di opzioni avanzate presentate in modo accessibile, e la completezza delle statistiche in tempo reale la pongono ai vertici della categoria. Particolarmente utile la dashboard principale che mostra simultaneamente lo stato della connessione mobile, l’utilizzo di banda, i dispositivi connessi e gli eventi di sistema.

La gestione via app MyFRITZ! per iOS e Android estende il controllo anche da remoto. Durante i test, ho potuto monitorare e gestire la rete domestica mentre ero in viaggio, ricevendo notifiche push per eventi importanti come nuovi dispositivi connessi o variazioni significative nella qualità del segnale.

Prestazioni rete 5G e fallback 4G

I test prestazionali in ambiente reale hanno prodotto risultati che meritano un’analisi approfondita. Nel centro di Milano, con copertura 5G TIM su banda n78, ho registrato velocità di picco di 635 Mbps in download e 89 Mbps in upload, con latenza media di 18 ms. Questi valori, seppur distanti dai massimi teorici, rappresentano prestazioni eccellenti per l’utilizzo quotidiano.

Il comportamento del modem in zone con copertura mista 5G/4G si è rivelato particolarmente intelligente. Il sistema gestisce autonomamente il passaggio tra tecnologie (handover) privilegiando sempre la migliore combinazione di velocità e stabilità. Durante un test in movimento su treno ad alta velocità Torino-Milano, il router ha mantenuto la connessione attiva per l’intero percorso, alternando fluidamente tra 5G NSA, 5G SA e LTE Advanced a seconda della disponibilità.

Con Vodafone, in zona suburbana con copertura 5G non ottimale, il sistema ha dimostrato la sua capacità di aggregare portanti 4G e 5G simultaneamente (EN-DC), raggiungendo comunque velocità aggregate di 380 Mbps. La funzione HPUE (High Power User Equipment) ha fatto la differenza in aree marginali, mantenendo connessioni stabili dove uno smartphone perdeva completamente il segnale 5G.

Il test più interessante è stato con Iliad in area rurale toscana. Nonostante l’assenza di copertura 5G, il fallback su LTE Advanced con aggregazione di tre portanti ha garantito prestazioni sorprendenti: 285 Mbps in download e 42 Mbps in upload. La stabilità della connessione durante sessioni di lavoro prolungate (videoconferenze, trasferimento file pesanti) è stata impeccabile.

Prestazioni Wi-Fi 6 & mesh

La componente Wi-Fi 6 del FRITZ!Box 6860 5G si è rivelata all’altezza delle aspettative. I test con un laptop Dell XPS 15 dotato di scheda Intel AX210 hanno mostrato velocità di trasferimento locale fino a 1.8 Gbps sulla banda 5 GHz a distanza ravvicinata. La tecnologia beamforming adattivo ha dimostrato la sua efficacia mantenendo connessioni stabili anche attraverso due pareti in cartongesso.

La copertura wireless si è dimostrata adeguata per un appartamento di 120 metri quadri su due livelli. Alla distanza di 15 metri con ostacoli, la velocità si attestava ancora sui 450 Mbps, più che sufficienti per streaming 4K multipli. La banda 2.4 GHz, seppur limitata nei throughput massimi, ha mostrato una penetrazione superiore, raggiungendo efficacemente anche il box auto interrato.

L’integrazione con il sistema Mesh FRITZ! apre scenari interessanti per installazioni complesse. Durante il test, ho affiancato un FRITZ!Repeater 3000 AX per estendere la copertura al giardino. La configurazione automatica via WPS ha richiesto meno di un minuto, e il roaming tra access point si è rivelato trasparente per tutti i dispositivi testati. La tecnologia band steering automatica ha gestito intelligentemente la distribuzione dei client tra le due bande disponibili.

Un aspetto particolarmente apprezzabile è la gestione QoS (Quality of Service) automatica che prioritizza il traffico in base al tipo di applicazione. Durante test con 25 dispositivi connessi simultaneamente (simulando un piccolo ufficio), le videochiamate hanno mantenuto qualità costante nonostante download pesanti in background su altre macchine.

Funzionalità software e sicurezza

FRITZ!OS rappresenta molto più di un semplice firmware: è un ecosistema software maturo che trasforma il FRITZ!Box 6860 5G in una centrale di controllo per la rete domestica o aziendale. Il sistema di parental control, accessibile sia via web che app, permette di definire profili di accesso granulari per ogni dispositivo, con limitazioni temporali, filtraggio contenuti e reporting dettagliato delle attività online.

La funzionalità VPN integrata supporta sia WireGuard che IPSec, con wizard di configurazione che semplificano l’implementazione anche per utenti non esperti. Durante i test, ho configurato con successo accessi VPN da smartphone e laptop remoti, con prestazioni che hanno raggiunto i 95 Mbps in download attraverso WireGuard, testimoniando l’efficienza dell’implementazione.

Il supporto VoIP con registrar SIP interno trasforma il router in un vero e proprio centralino telefonico. Ho collegato con successo telefoni cordless DECT e softphone su PC, gestendo chiamate attraverso il numero della SIM inserita via VoLTE. La qualità audio si è rivelata cristallina, con supporto per codec HD voice quando disponibile dall’operatore.

Sul fronte sicurezza, oltre al firewall SPI (Stateful Packet Inspection) personalizzabile, troviamo funzionalità avanzate come il rilevamento di intrusioni, la protezione DoS, e il sistema di notifiche per accessi anomali. Il supporto WPA3 per le reti wireless garantisce la massima protezione disponibile, mentre la rete ospiti isolata permette di condividere l’accesso internet senza compromettere la sicurezza della rete principale.

FRITZ!OS

Con FRITZ!OS, AVM mette a disposizione del suo nuovo modem-router 5G un sistema operativo ormai collaudato, in grado di sfruttare appieno tutte le potenzialità dell’hardware. Il software governa ogni aspetto del dispositivo – dal modem 5G al Wi-Fi Mesh, dalla telefonia alla gestione della rete LAN – e lo trasforma in una soluzione di connettività completa pensata per l’utenza domestica e professionale.

Interfaccia web chiara, funzioni avanzate incluse

L’interfaccia grafica, raggiungibile da qualsiasi browser, permette una configurazione puntuale e intuitiva. Tra le dotazioni standard spiccano:

Firewall stateful preconfigurato – garantisce una protezione continua, senza richiedere interventi manuali da parte dell’utente.

Controllo genitori – filtri per siti, fasce orarie e limiti temporali per singolo dispositivo.

Server multimediale integrato – condivisione di musica, foto e video via UPnP AV all’interno della rete locale.

Accesso ospite Wi-Fi – rete isolata e sicura per i visitatori.

VPN IPSec e WireGuard – collegamenti criptati per raggiungere la propria rete da remoto in tutta sicurezza.

Aggiornamenti firmware automatici – nuove funzioni e patch di sicurezza distribuite senza intervento manuale.

Un ecosistema di app per il controllo da mobile

Le applicazioni MyFRITZ!App, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Fon e FRITZ!App Smart Home completano l’esperienza, offrendo da smartphone o tablet gli stessi strumenti di monitoraggio e gestione disponibili via browser.Fedeli alla tradizione AVM, le impostazioni più tecniche restano in parte nascoste: FRITZ!OS punta a semplificare l’installazione, suggerire il posizionamento ottimale del dispositivo e ridurre al minimo la necessità di interventi successivi. Per l’utente avanzato questo approccio può risultare limitante – il firewall, ad esempio, è poco permissivo e non tutte le opzioni di basso livello sono modificabili – ma per la maggioranza degli scenari domestici il sistema eccelle in stabilità e usabilità. In qualità di modem-router 5G, il FRITZ!Box 6860 non mira ai picchi di throughput propri dei modelli Wi-Fi 7: il suo compito principale è offrire una connessione stabile e una copertura estesa, con piena compatibilità verso i dispositivi esistenti. Nei test condotti – PC cablato via Ethernet Cat 8 e client Wi-Fi di fascia alta – il router ha gestito senza esitazioni un gran numero di device, senza segnalare rallentamenti né cadute di linea.

Gestione energetica e silenziosità

L’efficienza energetica del router 5G AVM merita un approfondimento dedicato. Con un consumo medio di 6.8 watt in condizioni operative normali e picchi massimi di 16 watt sotto carico estremo, si posiziona tra i dispositivi più parsimoniosi della categoria. Per contestualizzare: durante una giornata tipo con traffico moderato, il consumo si è attestato sui 7.2 watt medi, traducendosi in circa 63 kWh annui.

La gestione termica completamente passiva elimina il rumore delle ventole, rendendo il dispositivo ideale per ambienti dove il silenzio è prioritario. Le misurazioni con termocamera hanno evidenziato una distribuzione del calore ben progettata: le zone più calde si concentrano nella parte superiore del case, lontano dai componenti sensibili. Anche dopo 48 ore di funzionamento continuo con traffico sostenuto, le temperature non hanno mai superato i 40°C esterni.

L’alimentazione via PoE+ aggiunge flessibilità all’installazione. L’iniettore fornito supporta lo standard IEEE 802.3at con potenza massima di 26 watt, ampiamente sufficiente per il dispositivo. La possibilità di posizionare il router fino a 100 metri dal punto di alimentazione (limite del cablaggio Ethernet) apre scenari installavi impossibili con alimentazione tradizionale.

Connettività e compatibilità

La versatilità di connessione del FRITZ!Box 6860 5G si estende ben oltre la semplice navigazione internet. La porta RJ11 per telefonia analogica permette il collegamento di telefoni tradizionali, fax o sistemi di allarme legacy. Durante i test, ho verificato con successo la compatibilità con un vecchio fax Brother, che ha potuto inviare e ricevere documenti attraverso la rete mobile.

La compatibilità con gli operatori italiani si è rivelata eccellente. TIM ha funzionato immediatamente con configurazione automatica dell’APN. Vodafone ha richiesto l’inserimento manuale dell’APN “mobile.vodafone.it” ma successivamente ha operato senza problemi. WindTre e Iliad sono stati riconosciuti automaticamente. Ho testato anche MVNO come ho.Mobile e Very Mobile, riscontrando piena compatibilità.

Il supporto IPv6 nativo con stack dual IPv4/IPv6 garantisce compatibilità futura. Durante i test con TIM, ho ottenuto con successo un prefisso IPv6 /64 che ho potuto utilizzare per tutti i dispositivi della rete locale. La gestione del CGNAT (Carrier Grade NAT), comune nelle connessioni mobili, è trasparente per l’utente finale, con il sistema che gestisce automaticamente le problematiche correlate.

L’integrazione DECT va oltre la semplice telefonia. Il protocollo ULE (Ultra Low Energy) permette il collegamento di dispositivi smart home compatibili. Ho testato con successo termostati intelligenti FRITZ!DECT 301 e prese comandate FRITZ!DECT 200, creando scenari di automazione domestica gestibili via app o interfaccia web.

Punti di forza e aspetti da migliorare

Dopo settimane di utilizzo intensivo, emergono chiaramente i punti di forza del dispositivo. La versatilità d’uso indoor/outdoor con certificazione IP54 apre scenari impossibili per la concorrenza. Durante una sessione di smart working dal gazebo in giardino, ho apprezzato la possibilità di posizionare il router all’esterno per massimizzare la ricezione 5G, mantenendo comunque una connessione LAN stabile verso il laptop all’interno. L’ecosistema software FRITZ!OS si conferma best-in-class. La profondità delle opzioni disponibili soddisfa l’utente esperto senza intimidire il neofita, grazie a wizard intelligenti e documentazione integrata eccellente. La possibilità di programmare backup automatici della configurazione su USB o cloud ha salvato ore di lavoro quando ho dovuto ripristinare le impostazioni dopo un test particolarmente aggressivo.

Tra gli aspetti migliorabili, l’assenza di porte Ethernet aggiuntive sul dispositivo principale può risultare limitante. La soluzione di avere l’unica porta Gigabit sull’alimentatore PoE è funzionale ma poco elegante. L’upgrade a Wi-Fi 6E con supporto della banda 6 GHz avrebbe proiettato il prodotto ancora più nel futuro, considerando l’investimento richiesto. L’assenza di una batteria integrata, seppur comprensibile per un dispositivo pensato per installazioni fisse, limita la portabilità. Concorrenti come il Nighthawk M6 Pro offrono autonomia battery-powered, utile in scenari di mobilità estrema. Tuttavia, la scelta di AVM privilegia affidabilità e prestazioni costanti rispetto alla versatilità occasionale.

Prezzo, disponibilità in Italia ed eventuali offerte

Con un prezzo di listino di 489 euro, il FRITZ!Box 6860 5G si posiziona nella fascia premium del mercato italiano. La disponibilità è garantita attraverso i principali rivenditori online come Amazon, dove al momento della stesura è proposto con consegna prime e occasionali sconti del 5-10%. I grandi retailer di elettronica come MediaWorld e Unieuro hanno iniziato la distribuzione, spesso proponendo bundle con SIM dati prepagate. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon.